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苗縣府發展氫能 籌設綠能公司

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦（前排左四）昨發表日本考察心得，強調將發展綠能。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（前排左四）昨發表日本考察心得，強調將發展綠能。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦赴日考察再生能源回國，昨表示縣府將盤點閒置土地，匡列「苗西綠能區」發展氫能等潔淨能源產業，並將成立綠能公司；議員認為，經濟發展與環境衝擊應取得平衡，綠能產業值得期待。

縣府團隊運用經濟部國有不動產依法提供設置再生能源發電設備收益提撥約150萬元，6月12日起6天到日本考察參訪再生能源及產業發展等面向，昨天發表心得及未來推動方向。

工商發展處長詹彩蘋說，氫能源潛在市場包括半導體產業透過使用綠氫取得碳權，降低碳排放，台電離峰時段餘電儲存，穩定電網發揮削峰填谷的功能，提供中油製造甲醇、甲烷、醋酸等化工產品所需的氫等；綠氫是環保潔淨能源，「得氫能源者得天下」。

鍾東錦說，再生能源是日本行最大收穫之一，因苗栗財政較不許可，他想盤點閒置縣有地、國有地，商請中央撥給縣府託管，先準備好土地，匡列最適當的地點，尤其是「苗西綠能區」，他想由縣府成立綠能公司，與業者合作。

民進黨縣議員翁杰說，對苗栗縣政發展有助益的事，不分黨派都會支持，如何在經濟發展同時與環境衝擊取得平衡是最重要的課題。

無黨籍縣議員徐永煌表示，在不影響環保、動保前提下，配合國家重大政策發展綠能產業，他很認同和期待。

再生能源 議員

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