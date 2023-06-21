關西水汙染惹怨 敲定2周後公聽會

新竹縣關西鎮鳳山溪12日爆發水汙染，至今已超過一周，民眾等不到滿意答覆，立委林為洲昨天召集相關單位及民代會勘關西淨水場，現場民眾一度情緒激動，要求水公司及縣政府應代位求償、公布水質檢測結果和汙染解決方案，都未獲具體回應，僅確定2周後召開公聽會。

民眾昨天要求水公司應該先賠償損失，包含健康損害、店家營業損失、水塔清洗費用等，再由縣政府及水公司向汙染廠商艾斯巴達代位求償；艾斯巴達未派員參與，水公司及縣府代表均未回應。

「已經8天了！檢驗到底有沒有結果？我們到底喝下去什麼東西？」民眾也質疑環保局浪費時間；環保局人員現場無法答覆檢驗結果出爐時程，僅表示「還在檢驗」。

關西鎮長陳光彩說，艾斯巴達「絕對偷排很久了」；鎮民代表連忠進指去年就有跡象，民眾向環保局檢舉2次都沒下文，「縣府就是最大的元凶」。

水公司強調，目前水質檢測正常，民眾可放心使用；環保局表示，已認定艾斯巴達涉嫌偷倒有害事業廢液，違反廢清法及水汙法，檢調已介入偵辦。

林為洲提出3點結論，首先要求縣府加嚴行政處分，不能只有撤照，要立即斷水斷電、移除汙染土壤；第二是提供民眾補償；第三，要建設台3線輸水幹管，讓關西改喝石門水庫原水。2周後在東光里召開公聽會，從中央到地方機關都要參與，給民眾滿意答覆。