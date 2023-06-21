桃園前瞻水環境建設 挨批實現率低

桃園市前瞻基礎建設計畫補助，前市長鄭文燦在前3期實現率分別為71.55%、78.28%、74.22%，議員發現，其中水環境建設有大筆經費未執行完畢，多項計畫實現率在六都排名落後，質疑「畫了大餅卻執行不了」。市府回應，去年預算達成率已達94.82%，相關工程不一定當年度就完成，目前大部分工程進度正常，會盡量如期如質完工。

根據去年9月審計部發布的中央政府總決算審核報告，桃園在「加強水庫集水區保育治理計畫」實現率僅63.2%、經濟部主管的「全國水環境改善計畫」74.26%、環保署主管的「全國水環境改善計畫」79.48％、經濟部「無自來水地區供水改善計畫第三期」86.21％、內政部主管的「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」91.18％，六都中皆倒數第二。

議員楊朝偉說，前瞻計畫第4期通過，前3期仍有大筆經費未執行完畢，水務工作與民眾生活息息相關，有大筆治水預算應盡早執行，不要畫大餅卻執行不了。議員彭俊豪也說，很多河川有淹水或侵蝕問題，會勘完到實際發包施作常需半年以上，給人「為德不卒」之感。

議員凌濤說，行政院副院長鄭文燦身為執政黨首長，沒積極配合水環境建設，令人質疑，難道對城市長遠發展最重要的「看不見的基礎建設」就不在意？建設推遲，強降雨時恐影響易積水地區排水的能量，停水發生時，穩定供水及備援管線工程也很重要；相關經費到位後，市府應立即啟動統合性的專案管理，具體推進進度。

水務局強調，中央統計數據只到2021年，根據水務局內部計算，截至去年底，相關數據都已提高，總體水環境建設累計預算編列數約計72億8865萬餘元，累計達成數約計69億1093萬餘元，預算達成率已達94.82%。

水務局綜合企畫科長黃旭輝解釋，部分工程工期可能耗時2至3年，不一定當年度完工，市府爭取到預算後還要發包，經費按照施工進度給付廠商，過程中難免延遲，但大部分工程都按照期程進行，請市民不用擔心。