桃園首度與美中西部交流 盼與威斯康辛州塞達堡市合作

桃園市副市長王明鉅今天與美國威斯康辛州塞達堡市線上交流，雙方互相分享城市現況，並針對教育政策與實務交換意見，並表示桃園人口約230萬是6都中最年輕的城市，所以非常注重年輕人的教育，未來也許能透過線上課程等方式，讓桃園和塞達堡市有更多交流。

教育局長劉仲成說明，配合我國2030雙語政策，桃園積極推展跨國文化交流和國際素養。桃園推動台美、台加雙聯學制，讓高中生暑假時能到國外上實體課程，並透過相互承認學分，畢業後可取得雙文憑。桃園有14所高中，分別和美國、加拿大及韓國等國30所學校簽訂姊妹校，並有8所高中和美國學校辦理線上交流；今年暑假桃園市也將舉辦AI夏令營，邀請史丹佛大學畢業的新創主管和國際知名企業工程師來台擔任講師，桃園也積極辦理國內外雙語營隊，透過線上課程交流等方式，讓學生有更多機會學習到不同領域的知識。

塞達堡市行政長Mikko Hilvo表示，該市約有1萬2000人，早期為德國移民的聚落，故有豐富的歷史遺址，且非常重視在地社群的連結，近來積極吸引零售業等廠商進駐，盼拓展商業區規模。

Mikko Hilvo也提及，塞達堡市是威斯康辛州風評極佳的學區，且小學、國中及高中的生師比分別為22:1、15:1及17:1，即便以美國中小學的標準來看都非常出色。塞達堡市的學生在數理、工程等學科表現特別傑出，曾贏得機器人大賽，另在體育方面，田徑比賽也頗有佳績。塞達堡市非常歡迎國際學生，過去就曾邀請台灣學生來訪體驗跨文化交流，並提供寄宿家庭，希望未來能和桃園交流。