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苗市暑期河川巡防隊祭水神祈福 目標「零溺斃」

中央社／ 苗栗縣20日電

夏季是戲水高峰期，苗栗市公所今天集結市內各社區巡守隊成立暑期防溺河川巡防隊，舉行祭水神祈福儀式，將以「零溺斃」為目標，執行7、8月暑期防溺、救護任務。

苗栗市公所今天集合上苗、福星、勝利、文聖、玉清、嘉盛、嘉新等守望相助巡守隊，在苗栗市頭屋大橋旁橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式，祈求河域平安。

苗栗市長邱鎮軍表示，夏季是戲水旺季，落差大且短的後龍溪流經苗栗市龜山大橋至北勢大橋，是危險水域之一，公所成立苗栗市河川巡防隊並授旗誓師，巡防隊將自7月1日起至8月31日，執行為期62天的暑期防溺及救護任務，盼以「零溺斃」為防溺最高目標。

邱鎮軍指出，市公所在後龍溪沿岸4處包括龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場，分別設置急救拋繩站，民眾若發現溺水事件時，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人；他提醒，急救拋繩為緊急救命用，呼籲民眾不要任意取走也不要在救生圈拋繩站內亂投入垃圾。

邱鎮軍 巡守 清大

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