考察日本再生能源發展 苗栗縣盼推動氫能示範區

苗栗縣長鍾東錦今天分享率團赴日本考察心得，他表示，日本發展再生能源，尤以氫能綠電為未來世界趨勢，值得學習，將盤點縣內閒置土地、招商引資，推動「氫能示範區」。

鍾東錦12日至17日率縣府多個局處首長及施政團隊赴日本考察6天，針對農業創新、長期照護、友善環境、儲能防災、再生能源等議題，參訪日本東京都、神奈川縣、靜岡縣、千葉縣、埼玉縣、福島縣等6縣11處單位。

考察團返台後，縣府今天舉行「日本再生能源及產業發展考察記者會」，說明考察心得及未來施政方針。

工商發展處處長詹彩蘋簡報指出，為配合國家政策達成2050淨零碳排目標，團隊參訪橫濱Smart City、山倉水庫浮動式太陽能發電設備、福島再生能源研究所，除了太陽能發電外，利用廢木材、家畜排泄物發酵後當作燃料的生質能、地熱發電以及以氫能源，都是日本發展再生能源的項目。

詹彩蘋表示，以再生能源製成的氫稱為「綠氫」，製造過程不會產生二氧化碳，產製出來的氫透過儲存、壓縮運送，可成為燃料電池或運用於工廠製程。

她說，氫能源的潛在市場包括半導體產業使用綠氫取得碳權，降低碳排；台電公司離峰時段餘電儲存，穩定電網發揮銷峰填谷功能；提供中油於製造甲醇、甲烷、醋酸等化工品所需的氫；供應火力發電廠天然氣混燒需求等，未來可謂「得氫能者得天下」。

鍾東錦表示，日本發展氫能源已邁入成熟階段，未來氫能可望成為未來世界能源趨勢，苗栗縣可先盤點閒置縣有地或國有地，匡列出適當位置，邀請福島再生能源研究所到苗栗協助檢視合適開發地點，持續招商引資，打造「苗西綠能區－氫能示範區」。

鍾東錦說，縣府財政現況缺乏資金，他認為可由縣府成立綠能公司，以現有土地作價與業者合作，但重點是需要有先進技術，才能站穩腳步，這也是辦理出國考察學習的重要目的。

鍾東錦也提到，此行觀摩日本經驗可做為苗栗縣日後設置公立安養家園、推動防災教育、智慧創新農業施政的參考，各局處所列出的推動方向會列管追蹤，而且要實現，相信這趟學習之旅可以幫苗栗加分。