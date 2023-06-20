山水米結合藝術家作品 台灣好米、苗栗好風景行銷世界

苑裡是苗栗的穀倉，泉順山水米公司深耕米糧界40多年，歷經摻米事件後浴火再出發，除繼續推動台灣知名有機米品牌「鴨間稻」，更與當地藝術家張秋台、康乙任的作品結合，置入包裝設計，把台灣好米、苗栗好風景行銷到全世界。

山水米企業長期支持苗栗在地藝術家，更推崇台灣米勒之稱的張秋台校長，以苗栗縣山川風景為題材，將台灣稻香大地，人情風物的水彩畫《台灣耕耘》系列作為山水米產品包裝設計，讓苗栗人文風景與米品結合，加深品牌文化印象。

今年五月，山水米繼出口加拿大大統華超市後，並成功開闢美國市場，最新的產品包裝，是結合苑裡藝術家-康乙任老師的水墨畫作品，以苑裡地標-火炎山、大安溪與稻田形成山水意象，將苗栗地景文化行銷到國際。

總經理葉淑蕙說，2002我國加入WOT後，山水米也開始全球佈局連結各國稻米產區資源，將臺灣米行銷至世界，包含美國、加拿大、德國、馬爾他、新加坡、香港、利智等國家，讓台灣好米走出去，也讓世界好米得以進來國內。