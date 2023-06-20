花蓮豐年節首登場桃園宣傳 呼喚7月東海岸感受南島風情

桃園市長張善政、花蓮縣長徐榛蔚今天上午在桃園藝文廣場宣傳花蓮原住民族聯合豐年節，張善政表示，這是花蓮豐年節首次在桃園辦宣傳活動，豐年節7月21日至23日在花蓮縣立體育館旁德興大草坪舉行，不僅希望桃園的族人朋友聽到家鄉的呼喚，回鄉參與原住民族的重要節日，更邀請市民朋友體驗具有國際特色的原住民族聯合豐年節，進一步感受花蓮的南島風情。

張善政說，桃園與花蓮淵源深厚，花蓮是台灣原住民族朋友最多的縣市，桃園市原住民族人口超過8萬人，全國第2，又以3萬多名阿美族最多，而且多數來自花蓮，徐榛蔚縣長是桃園人，他自己也曾住過花蓮，熟悉花蓮的環境與原住民族天籟之音，桃園市更有不少市民嚮往花蓮的環境，因此花蓮縣政府來桃園宣傳豐年節，他期待日後組團共襄盛舉。

徐榛蔚縣長表示，2023花蓮縣原住民族聯合豐年節是太平洋左岸最大，最具文化特色的豐年節活動，特別邀請全國鄉親，以及作為花蓮榮譽縣民的張善政市長與桃園鄉親，一起到花蓮參與聯合豐年節。今年花蓮縣原住民族聯合豐年節以「南島的故鄉」為主題，除了展現在地原住民族文化，更邀請來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」登上聯合豐年節舞台，希望邀請南島語系族群回到故鄉，歡迎全國朋友共襄盛舉，一起走進花蓮，體驗迷人風光，感受原住民族文化之美。

桃園市政府原民局表示，桃園每年會辦原住民族豐年祭、歲時祭儀及年度盛會「聯合豐年節」系列活動，今年桃園市原住民族聯合豐年節10月28、29日在桃園陽光劇場舉行，活動將邀請全國原住民族傳統樂舞團體，以及桃園市首次培育的原住民族音樂人才演出。