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端午4天連假 桃園責任醫院無門診、垃圾收運不打烊

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園即時報導
端午連續假期4天將至，桃園市環保局今天表示，22至24日將正常清運垃圾。圖／桃園市環保局提供
端午連續假期4天將至，桃園市環保局今天表示，22至24日將正常清運垃圾。圖／桃園市環保局提供

端午連續假期4天將至，桃園市環保局今天表示，22至24日將正常清運垃圾。衛生局也提醒，桃園市內急救救責任醫院急診均維持24小時開設，提供民眾不間斷的醫療服務。

環保局表示，今年端午連假自6月22日起共有4天，端午連假期間各區清潔中隊維持周收5日原則，包括22日、23日、24日皆正常清運垃圾，25日因為是星期日維持停收垃圾；為感謝隊員犧牲假日出勤，凡在端午節出勤的清潔隊同仁皆可補休1天並領取1天加班費；民眾可下載「桃園垃圾車」APP ，或上桃市府環境清潔稽查大隊官方網站查詢國定假日清運垃圾資訊，精準掌握垃圾車抵達時間。

至於連假醫療服務，衛生局表示，4天連續假期轄內急救責任醫院急診均維持24小時開設，門診部分，22日和25日轄內急救責任醫院均無提供門診服務，23日轄內部份醫院維持平時門診運作模式，24日除台北榮民總醫院桃園分院全日休診外，其餘10家急救責任醫院皆提供上午診。

衛生局表示，民眾求診前可先電話查詢確認，以免白跑一趟或延誤看診，詳細就醫資訊可上健保署服務時段查詢；而粽子屬於高油脂食物，提醒吃粽要適量，避免腸胃消化不良，並隨時注意身體健康狀況，如因突發急重症需就醫，轄內急救責任醫院均提供急診診療服務。

衛生局 桃園 連假

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