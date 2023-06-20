苗栗縣立國樂團、青少年國樂團年度音樂盛會7月起登場

苗栗縣立國樂團7至11月將在縣內苗北藝文中心、通霄演藝廳、文觀局中正堂等場館輪番推出3場年度音樂會，分別採售票、索票方式推出，縣府歡迎民眾踴躍來聆賞。此外，苗栗縣青少年國樂團7月8日晚間推出明日之星音樂會「入破」，6月21日上午9點起開放索票。

苗栗縣文化觀光局指出，縣立國樂團第一場次「曲夏音樂會」蓬瀛長春，由作詞家黃瑩賦予主題及曲名，由中華民國國樂學會邀集作曲家以不同的主題樂章，攜手譜出台灣人文風情之美。演出時間為7月1日周六晚上7時30分在苗北藝文中心演藝廳，採售票入場，統一票價300元，購票請洽OPENTIX售票系統。

第二場「中秋音樂會」望月，9月29日晚上7時30分在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，邀請兩度獲得「金曲獎最佳方言女演唱人」的歌手曾心梅與國樂團合作。演出為索票入場，每人限索票4張。

第三場次「客家兒童音樂劇」新龜兔賽跑，於11月4日晚上7時30分在苗栗縣文化觀光局中正堂演藝廳演出，這場音樂會與愛樂劇工廠、苗栗市客家兒童合唱團合作，故事取材自古希臘伊索寓言「龜兔賽跑」，盼帶領親子一同進入有趣的音樂世界；演出活動採OPENTIX售票系統購票入場，票價200元。

此外，苗栗縣青少年國樂團年度音樂會「入破」將於7月8日晚上7時30分在文觀局中正堂演藝廳演出，明天6月21日上午9時在至苗栗縣文觀局服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心、高鐵旅遊服務中心索票，每人限索4張，索完為止。