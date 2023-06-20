關西水汙染延燒 地方要求2周內提出解決辦法召開公聽會

新竹縣關西鎮爆發水汙染事件至今超過一星期，民眾仍等不到滿意答覆，今上午立委林為洲召集各機關及民代前往淨水場會勘，現場一度民眾情緒激動，要求水公司及縣府應代位求償，多方討論結果要求2周後召開公聽會，並提出汙染解決方案。

自來水公司三區管理處副處長徐玟玲表示，12日上午水公司接獲民眾通報後，已立即將關西淨水場及下游新埔淨水場關閉取水，不過確實有部分受汙染用水進入關西家戶用水當中，但後續關西已遷移取水口，新埔也改接管線供水，目前自來水水質符合標準。

關西水汙染事件首先在11日晚間被居民發現自來水出現異味、異色，民眾當天深夜發現鳳山溪遭受汙染，空氣中更瀰漫刺鼻化學味，天亮後只見關西淨水場周邊河面漂浮咖啡色油汙、伴隨金屬色反光，事件直接導致關西鎮及新埔鎮大範圍停水長達4天。

關西鎮長陳光彩表示，第一時間都是靠公所團隊及地方環保團體努力才揭露這起汙染，但無奈地方力量及聲音太小。陳光彩一度哽咽，他指出鳳山溪明明有規範不能設工廠，如今河岸卻林立工廠，產發處為何還發營業執照，產發處及環保局要負起責任，希望中央聽見地方的聲音「不要當作關西人都是笨蛋」，他更點出這次釀禍的艾斯巴達公司絕對不是只有這次排放有毒事業廢液「絕對偷排很久了」。

關西鎮民代表連忠進指出，去年就有跡象，民眾也向環保局檢舉2次卻都沒有下文，以致今年發生這種災害，除了艾斯巴達，現在上游還新設甲級廢棄物處理的萬順公司，讓居民十分惶恐，會不會縣府又發給萬順執照，他怒轟「縣政府就是最大的元凶」。

現場民眾要求水公司應先賠償民眾損失，包含健康損害、店家營業損失、水塔清洗費用，後續再由縣府及水公司向汙染廠商代位求償，並在2星期內決定公聽會召開時間，從中央到地方政府各級相關行政單位、縣長楊文科都必須出席為民眾解決問題。

新竹縣環保局表示，事發後已經採樣，同時認定艾斯巴達有涉違廢清法及水污法，目前檢調也已介入偵辦。不過現場民眾當場嗆「已經8天了！檢驗到底有沒有結果，我們到底喝下去什麼東西」質疑環保局若只是來報告幾天前就已經說明過的事，那就不用浪費大家的時間在這。環保局人員無法答覆檢驗結果出爐時程，僅表示「還在檢驗當中」。

新竹縣府產發處代表現場回應民眾質疑，產發處第一時間已經撤銷艾斯巴達公司的工廠登記，後續會再清查鳳山溪沿岸工廠，至於民眾提到的萬順公司，因為它是廢棄物處理廠，不用辦工廠登記，許不許可是環保局的責任。

林為洲會勘後統整各方意見提出3點結論，第一點要求縣政府加嚴行政處分，不能只有撤照，還要立即斷水斷電、移除汙染土壤；第二是提供民眾補償；第三是長期解決辦法要透過建設台3線輸水幹管，讓關西不用再喝鳳山溪水，而是改喝石門水庫原水，水公司在淨水場也要更新水質檢測系統。