桃園水務前瞻建設實現率低挨批 市府解釋了

桃園前瞻基礎建設計畫補助實現率不到8成，民代追蹤發現，其中的水環境建設有大筆經費未執行完畢，多項計畫實現率在六都排名落後，挨批「畫了大餅卻執行不了」。市府則解釋，中央數據只統計到前年底，相關工程不一定當年度就完成，目前大部分工程進度正常，會盡量如期如質完工。

根據去年9月審計部發布的中央政府總決算審核報告，桃園前瞻基礎建設計畫前3期實現率分別僅71.55%、78.28%、74.22%。

進一步檢視前3期水環境建設實現率，其中「加強水庫集水區保育治理計畫」實現率僅63.2%、經濟部主管的「全國水環境改善計畫」74.26%、環保署主管的「全國水環境改善計畫」79.48％、經濟部主管的「無自來水地區供水改善計畫第三期」86.21％、內政部主管的「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」91.18％，皆在六都中倒數第二。

議員楊朝偉表示，前瞻計畫第4期已經通過，前3期桃園仍有大筆經費未執行，市府雖爭取到大筆預算，卻無力如期執行完畢，水務局工作與民眾生活息息相關，有大筆治水預算就應該上緊發條盡早執行，不要畫了大餅卻執行不了。

議員彭俊豪直言，很多河川有淹水或侵蝕的問題需要整治，但會勘完到實際發包施作，通常需半年到1年以上，常給人為德不卒之感。議員凌濤表示，前瞻計畫前3期建設推遲，強降雨時恐影響易積水地區排水的能量，當停水發生時，穩定供水及備援管線工程也很重要，呼籲市府相關經費到位後，應立即啟動統合性的專案管理，具體推進進度。

水務局綜合企畫科長黃旭輝解釋，中央統計數據只到2021年，去年時相關數據都已提高。他坦言部分工程工期可能耗時2至3年，不一定當年度完工，市府爭取到預算後還要發包，經費按照施工進度給付廠商，過程中難免延遲，但大部分工程都按照期程進行，請市民不用擔心。