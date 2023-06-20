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桃園「不插電迪士尼」僅營業到8月底 大票網友哀號
位在桃園中壢的台灣地景花園被網友封為「不插電的迪士尼」，為一處無動力歡樂園區，園內超過300個休閒歡樂設施器具，供大小朋友暢玩，不過台灣地景花園宣布營業至今年8月31日，也讓一票網友感到惋惜。
台灣地景花園內設置300多樣休閒歡樂設施器具，主打只要一張200元門票就能暢玩，平均一個設施體驗價不到一塊錢，有空中滑索、空中腳踏車等設施多到可能一天玩不完，其中，大擺盪為本園區最刺激的體驗設施，從制高點俯衝而下，除了離心力帶來的快感外還能感受清風吹拂，時時都能聽到遊客體驗時的尖叫聲。
園內除了這些設施外，還有樹木植物花卉、池塘 、 溪流 、 林園 、 鄉野等豐富自然保育生態，園內戲水池，不同的天色及季節可以拍出不同的教堂倒影景致，更能烤肉是假日休息好去處。
不過店家近期除修改營業時間，僅開放每周六、日及一共3天，更僅營業至8月31日，讓許多人大嘆可惜，許多網友也留言表示，將少一處親子放電場所很可惜，生意很好怎麼突然歇業，是不是奧客太多讓老闆心寒，園方對於突然要歇業不願多談。
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