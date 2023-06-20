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赴全運會要自籌經費…竹縣選手心聲曝 徐傳恩跨海聲援

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
桌球代表隊選手李裕萌也表示，住宿、交通費都由要主任委員統籌、擔心。記者黃羿馨／攝影
桌球代表隊選手李裕萌也表示，住宿、交通費都由要主任委員統籌、擔心。記者黃羿馨／攝影

全國運動會將於7月在台南舉辦資格賽，新竹縣卻發生代表隊選手需要自己籌措經費，連交通、住宿、誤餐費都沒補助。現正赴美的職業網球國手徐傳恩，為了替新竹縣爭光，今年將自費6萬多元機票費返國參賽。他表示，代表新竹縣是件榮譽的事，但若連基本權益都沒有，會令人減少留在新竹縣的意願。新竹縣教育局表示，已核定補助經費400萬元。

新竹縣議員蔡蕥鍹接到選手陳情，2年舉辦一次的全國運動會，今年7月在台南舉辦資格賽，10月即將正式開跑，但代表新竹縣的選手到台南比賽要自己想辦法籌措交通、住宿和誤餐費。各單項球類委員會向縣府教育局提出申請後，還需視狀況核撥補助。

人在美國訓練的徐傳恩，也透過視訊表示，他是目前唯一戶籍還在新竹縣的職業選手，今年7月將返國代表新竹縣出賽全運會。他認為代表新竹縣是件榮譽的事，撇除獎金不說，若連基本的食宿、交通補助都沒有，會令人減少留在新竹縣的意願。這次聽說選手權益受損，他也懇請大家關注，一起爭取選手權益。

網球代表隊選手邱俊凱也說，代表新竹縣比賽還要自籌費用，如果賽地鄰近新竹縣還好，但這次到台南比賽，住宿和交通都是不小的費用，且其他縣市選手都有團隊制服，但新竹縣連隊服都沒有，氣勢就輸人一截，「是有點誇張」。

桌球代表隊選手李裕萌也表示，住宿、交通費都由要主任委員統籌、擔心，身為選手去比賽為新竹縣爭光，還有這些後顧之憂十分不妥。

網球代表隊主任委員徐永清表示，昨天他向各縣市體育會總幹事打聽，沒有一個縣市沒有補助，認為運動員的基本權益一定要有。這次人在美國訓練的徐傳恩，為了在全運會替新竹縣爭光，光是機票費就自付1985美元，約台幣6萬，其他選手們卻連基本的交通費、住宿、誤餐費都沒有，真的無法接受。

新竹縣教育局表示，關於全運會代表隊已核定經費400萬元，歷年來資格賽補助都是由體育會統籌處理。今年因疫情解封，體育會辦理活動非常踴躍，經費有所不足。

教育局強調，經過體育會和教育局協調後，資格賽將由教育局另案籌錢補助，目前已有6個資格賽項目申請補助，教育局已給予補助相關經費，後續資格賽有經費不足部分，都歡迎申請，教育局一定會想辦法籌措相關經費補助。

現正赴美的網球國手徐傳恩，為了替新竹縣爭光，今年將自費6萬多元機票費返國參賽。圖／網球代表隊主任委員徐永清提供
現正赴美的網球國手徐傳恩，為了替新竹縣爭光，今年將自費6萬多元機票費返國參賽。圖／網球代表隊主任委員徐永清提供
人在美國訓練的徐傳恩，也透過視訊聲援新竹縣選手。記者黃羿馨／攝影
人在美國訓練的徐傳恩，也透過視訊聲援新竹縣選手。記者黃羿馨／攝影
議員蔡蕥鍹指出，代表新竹縣的選手到台南比賽要自己想辦法籌措交通、住宿和誤餐費。記者黃羿馨／攝影
議員蔡蕥鍹指出，代表新竹縣的選手到台南比賽要自己想辦法籌措交通、住宿和誤餐費。記者黃羿馨／攝影

新竹 教育局 住宿

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