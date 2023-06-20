桃北北基1200月票7/1啟用 桃捷公司：走專用通道免重複扣款
桃園大眾運公司今天表示，配合基北北桃1200公共運輸定期票7月1日啟用，桃園機場捷運線21處車站增闢專用通道，並安裝移動式感應閘門，分流1200定期票及一般票乘客。提醒1200定期票使用者，進出車站務必要走專用通道，才享有1200定期票優惠，如果走一般通道會被重複扣款。
桃捷公司指出，機場捷運線之前未納入雙北地區1280公共運輸定期票，配合1200月票，桃捷公司必須全面更新各站收費系統包括自動售票加值機、旅客詢問處售票機、驗票閘門、後台電腦等設備，才能與基北北桃1200月票整合。
機捷21站全面裝置1200月票專用通道耗時費力，為了服務乘客7月1日順利使用，桃捷公司除了裝置臨時通道，也加速系統更新，拚年底前開放持各種不同票卡的乘客，可以直接使用各閘門通行無阻，而且不會被重複扣款。
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