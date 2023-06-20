端午連假首日6至12點 苗栗2處交流道實施高乘載管制

今年端午節為期4天連續假期，交通部高速公路局為分散車流，規畫多項交通管制措施，苗栗縣國道一號頭份及國道三號香山等2處交流道(南向)，將在6月22日端午節當天上午6點至中午12點，配合實施高乘載管制措施；另外，24、25日(每日中午12點至晚上9點)封閉國3（115K）竹南西濱北上匝道。

苗栗縣警局交通隊表示，實施高乘載管制措施期間，除了工程救險車、消防車及警備車等許可車輛外，乘坐未滿3人小型車輛及一般大貨車均不可進入國道一、三號匝道匯入主線，提醒用路人避開該管制時段或行駛替代道路台1、台61線。

連假第3、4天因封閉國道三號西濱交流道北上匝道管制措施，也已規畫警力在周邊道路實施交通疏導，並提供用路人改道替代路線：一、 持續行駛台61線北上路段到達目的地；二、 行駛台61線(北上)匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道三號香山交流道北上匝道；三、 行駛台61線(北上)匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道三號竹南交流道北上匝道。