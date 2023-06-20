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端午連假首日6至12點 苗栗2處交流道實施高乘載管制
今年端午節為期4天連續假期，交通部高速公路局為分散車流，規畫多項交通管制措施，苗栗縣國道一號頭份及國道三號香山等2處交流道(南向)，將在6月22日端午節當天上午6點至中午12點，配合實施高乘載管制措施；另外，24、25日(每日中午12點至晚上9點)封閉國3（115K）竹南西濱北上匝道。
苗栗縣警局交通隊表示，實施高乘載管制措施期間，除了工程救險車、消防車及警備車等許可車輛外，乘坐未滿3人小型車輛及一般大貨車均不可進入國道一、三號匝道匯入主線，提醒用路人避開該管制時段或行駛替代道路台1、台61線。
連假第3、4天因封閉國道三號西濱交流道北上匝道管制措施，也已規畫警力在周邊道路實施交通疏導，並提供用路人改道替代路線：一、 持續行駛台61線北上路段到達目的地；二、 行駛台61線(北上)匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道三號香山交流道北上匝道；三、 行駛台61線(北上)匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道三號竹南交流道北上匝道。
根據交通部公路總局第二區養護工程處分析去年所有連續假期交通流量，預估本次連假第3、4天每日12至21點，台61線竹南至香山路段將出現大量北返車潮；因此，第二區養護工程處也規畫台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌，實施遞亮式優化時制，管制時段也調整延長北上行車號誌秒數，以及封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。
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