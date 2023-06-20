竹市全面啟動「管制藥品」稽查專案 把關幼童用藥安全

針對近日幼兒園所屬教保人員疑似不當餵藥事件，新竹市衛生局今指出，為避免管制藥品遭濫用或流為非法使用，市府教育處及衛生局已展開稽查專案，其中，衛生局全面陸續清查共317家醫院、診所及藥局等相關單位，並將苯巴比妥(Phenobarbital)及苯二氮平類(Benzodiazepines)藥品列入查核標的，目前未發現不當情事。

衛生局長陳厚全表示，日前嬰幼兒照顧場所接連傳出幼童未受妥善照顧情事引發各界關注，市長高虹安重視孩童健康安全，於第一時間要求教育處及衛生局針對兒童用藥安全進行嚴格把關，除了教育處已稽核相關幼教業用藥情況，目前衛生局也陸續完成208家院所、藥局查核，截至目前未查獲違規不當使用的情形，後續將持續加強查核作業，並宣導各機構落實託藥及餵藥流程，保障幼兒權益，共同維護幼兒身心健康。

衛生局指出，竹市領有管制藥品登記證之醫療院所、藥事機構、教育研究單位及動物醫院等計有317家，為防範前端濫用藥品，避免管制藥品未合理使用，此稽查專案採不事先通知，分別於醫療院所及藥局，針對醫師開立處方合理性、開立自費藥品予患者情形、處方箋調劑量與病歷記載是否相符等重點進行稽查。