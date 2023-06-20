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罰1600萬還不怕 豆子埔溪又染黃 議員促勒令停工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹北豆子埔溪又染黃，新竹縣環保局針對勝利八街附近5處工地執行約35次稽查，合計處理超過1600萬元罰鍰。圖／顏姓市民提供
竹北豆子埔溪又染黃，新竹縣環保局針對勝利八街附近5處工地執行約35次稽查，合計處理超過1600萬元罰鍰。圖／顏姓市民提供

新竹縣竹北市豆子埔溪一再染黃，昨天居民又發現疑似工地大量泥水汙染，不過，縣府環保局指出，「到現場看就沒有汙染了」，到下游也未見黃泥水，「目前未發現汙染事實」。今年2月起豆子埔溪陳情公害汙染案件共31次，其中16次與工地排泥水有關，議員朱健銘批評，環保局只能罰錢、建商擺爛，勒令停工比較有效。

「縣府無能，還我乾淨豆子埔溪！」竹北顏姓市民指出，昨天上午9時許，豆子埔溪又開始出現汙水，在勝利八街、莊敬三橋上一目了然，「已發生好多次，請議員好好監督環保局，請環保局嚴正處理有這麼難嗎？」

朱健銘一早到場了解，懷疑附近工地開挖地下室，但因基地太小，無法施作沉澱池和溢流池，加上汙水染防制設備功能不足，導致排出泥水讓染黃豆子埔溪。

朱健銘說，他向環保局反映，環保局卻回覆9點33分到場水色已無異狀，11時至附近2處工地查看，也未發現水色異常，且2處工地地下室底層都已灌漿完成，令他不禁質疑：「那到底是誰排的？」

環保局表示，針對勝利八街附近5處工地已執行約35次稽查，發現排水「懸浮固體未過」，已處罰5處工地合計超過1600萬元，至今還有尚未開出的罰單在跑行政流程，會持續稽查把關。

議員 新竹 罰單

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