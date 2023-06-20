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完成驗收 將軍村二期年底營運 卻有業者偷跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

竹市將軍村開放圖書資訊園區二期工程已完成驗收，年底對外營運，卻有民眾發現二期工程12棟建築已有店家沒有營利事業登記證違法偷賣冰淇淋，還未開發票，希望市府監督查明。文化局接報派員到場稽查，確認有冰品業者違規營業，依契約要求委外營運廠商將業者停業，並研擬依促參契約缺失及違約究責。

將軍村二期12棟眷舍今年3月底經市府驗收後竣工，並點交給促參單位厚食聚落。文化局說，依促參契約裝修期最多為半年，最晚今年11月16日前開幕營運，不過並未限制需全區各棟同時一起開幕營運。

文化局表示，營運商應於各棟營運前先提送營運計畫，文化局審查通同意後才能開始營運。

民眾反映的業者並未提送營運計畫就開始營運，已依契約要求厚食聚落將業者暫停營業，並限期依約提送營運計畫，還須補辦商業登記，逾期將依促參契約第14章缺失及違約究責，並移請產發處依商業登記法第31條開罰。

另外，文化局說，之後將嚴加督管園區委外營運廠商，已聘請促參履約管理顧問公司，針對將軍村園區營運協助市府持續進行更深入的督導及管理。

民眾指出，目前將軍村二期呈封閉狀態，卻有業者開始賣冰淇淋，消費後不但沒開發票，也沒在現場看見業者有張貼免開發票標示，上網一查也查不到這家店的稅籍資料，市府應查明且確實監督。

文化局 發票 冰淇淋

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