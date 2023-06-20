山坡地超限使用 桃園水蜜桃災損難納補償

每年5至8月是水蜜桃產季，但桃園種植水蜜桃的山坡地多屬林業用地，土地超限使用遲遲未解，若遇農損難獲得補償。民代呼籲成立水蜜桃專區，不但不用擴大土地面積，變更地目也可解決超限利用問題。市府表示，設置水蜜桃專區仍有法規問題，將先輔導提升栽培技術，並導入科技農法，進一步提升水蜜桃品質。

五月桃在復興區栽種面積約20公頃，是當地重要經濟作物，近年受氣候暖化影響，導致花期拉長，影響整體結果率。復興區農會總幹事高理宗表示，今年水蜜桃受乾旱、梅雨影響，高義、光華、三光、巴陵等地農園也遭受猴害損失，都導致水蜜桃產量受影響。

議員陳瑛指出，很多果農花整年時間種植水蜜桃，如果收成不好全年生計都受影響，但復興區山坡地超限利用問題一直未解決，導致種在山坡地的水蜜桃無法納入補償，建議市府成立水蜜桃專區，不但不用擴大土地面積，若能變更地目也可解決超限利用問題。

一名果農說，水蜜桃採收期最怕夏季颱風來臨，由於一部分水蜜桃種在山坡地上，地目不屬於農牧用地無法獲得補助，若遇嚴重災損，心血恐付諸流水。

但農業局說，依據農委會「優質水果集團產區輔導作業規範」現行規定，單一型集團產區的生產面積要至少10公頃以上，且生產土地不得違規使用，目前復興區生產水蜜桃的土地多屬林業用地，因此尚未符合生產專區規定；隨國土計畫2025年上路，市府已針對土地變更相關法規研議。

農業局表示，雖然水蜜桃專區目前仍有法規問題，但栽培技術輔導可先進行，目前以推廣教育、農機補助及肥料補助為主，並配合桃園區農業改良場協助，針對水蜜桃進行栽培技術與安全用藥辦理講習，市長張善政也希望媒合農民導入智慧化農業技術，以利因應氣候變遷，預防病蟲害及穩定水蜜桃產量，待後續法規問題解決時，將進一步規畫水蜜桃專區。