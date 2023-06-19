龍潭高中女生實習手掌輾碎截肢 桃市府處理挨批慢半拍

桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生本月17日上午8點50分，在該校實習農場剪草室實習操作切割機過程，右手掌不慎捲入機器輾碎重傷，緊急送醫截肢，事件在今天傳開，引起地方人士關切， 市政府直到今晚才回應表示，市長張善政獲知後感到非常遺憾與不捨，教育局長劉仲成局今天趕赴醫院關心、慰問學生，校方協助學生完成保險申請理賠事宜。

桃園市龍潭高中余姓女學生本月17日上午8點50分，在該校實習農場實習操作切割機過程，右手掌連手指不慎捲入機器輾碎，緊急送醫截肢，事件發生後校方第一時間送醫以醫療為主，事發後兩天，地方爆料傳開女生截肢消息，批評市府突發事故通報「慢半拍」，教育局長直到今天才到醫院關心慰問，市政府、教育局直到今天晚上，才分別發出新聞稿回應，龍潭地方人士今晚批評「市政府在睡覺嗎」？

針對這起龍潭高中實習場學生意外，張善政第一時間獲知，感到非常遺憾與不捨，指派教育局前往關心了解和提供所有必要支持，張善政表示，市府提供必要協助之外，也責陳社會局、勞動局、衛生局針對未來生活、求學求職與復健等研擬可能的方案，務必提供最實質、堅定的支持。

市府教育局表示，已派員至學校了解事發情況，責成校方召開檢討會議，務必加強各實習場地安全規定及安全教育宣導，要求落實學生實習場地安全規定及安全教育宣導，維護學生安全，校方協助學生完成保險申請理賠事宜，後續將持續關懷學生復原及需要協助地方。