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桃市免費擴大肺癌篩檢12人確診 張善政：4大族群快申請

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長（前排中）呼籲4大族群趕快接受免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢。記者鄭國樑／攝影
張善政市長（前排中）呼籲4大族群趕快接受免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天下午出席「關懷觀音工業區民眾LDCT篩檢」，表示桃園的癌症死亡率中，肺癌死亡率連續10年在第1位，桃園市因此率先全國自今年3月1日起，針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」4大類高風險族群，提供2萬5000人免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），已經超過萬人申請，目前近8000人完成篩檢，已找出12人確診肺癌，呼籲市民善加利用，守護自己的健康。

張善政說明，早期篩檢出肺癌5年存活率很高，若能及早發現就能及早治療，肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）僅約需5分鐘，檢查前不用禁食、禁水，也不用注射顯影劑，一周內可確認檢查結果；此外，由於人工判讀醫療影像較費眼力，目前桃園17家配合推動擴大肺癌篩檢的醫院，市府也補助同步導入AI輔助判讀系統，協助醫師提高判讀精準度，若發現異常醫院會主動通知回診追蹤。

張善政指出，桃園為工業大城，勞工朋友也是桃園的經濟動力，感謝工業區從業人員努力為桃園打拚，市府盼透過擴大肺癌篩檢政策守護市民健康，鼓勵高風險族群踴躍申請免費篩檢，讓相關從業人員能夠安心工作。

張善政也到大園敏盛醫院了解擴大肺癌篩檢及導入AI判讀的流程，並關心具有職業暴露風險勞工朋友們的受檢情形。他表示大園敏盛醫院為桃園沿海地區提供肺癌篩檢服務，截至今年6月已超過500人完成篩檢，其中共計23人、近5%的受檢者影像經判讀後需再追蹤，並找出1名早期肺癌患者。張善政特別感謝放射師、個管師及醫護人員，協助推動擴大肺癌篩檢政策。

衛生局長劉宜亷呼籲，符合「桃園市擴大肺癌篩檢計畫」資格的民眾，可透過在地衛生所線上預約申請，並攜帶預約完成的QR Code及身分證明文件，就近至醫院進行篩檢。劉宜廉呼籲高風險族群及早申請，更多肺癌篩檢相關訊息，可至衛生局官網首頁查詢，網址網址：https://dph.tycg.gov.tw，或洽詢衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345。

今日包括市府衛生局長劉宜亷、經發局副局長黃穗鵬、大園敏盛醫院院長楊文仁、大園工業區協進會理事長郭昭志、觀音工業區協進會理事長蔡秋雄都出席活動。

低劑量電腦斷層肺癌免費篩檢只需約5分鐘，準確度高。記者鄭國樑／攝影
低劑量電腦斷層肺癌免費篩檢只需約5分鐘，準確度高。記者鄭國樑／攝影
張善政到大園敏盛醫院了解LDCT免費肺癌篩檢工作。記者鄭國樑／攝影
張善政到大園敏盛醫院了解LDCT免費肺癌篩檢工作。記者鄭國樑／攝影

肺癌 衛生局

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