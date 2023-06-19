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桃園八德三元宮1萬1千顆愛心粽 端午節送暖弱勢家庭
桃園市大廟八德三元宮今天舉辦「暖心端午愛心粽」捐贈活動，廟方主委、市議員呂林小鳳表示，八德三元宮秉持三官大帝庇佑鄉里、關懷弱勢精神，端午節前與乾亨不銹鋼公司合作，準備1萬1000顆愛心粽，透過里長等不同管道送給經濟弱勢的家庭，還分送教養院、育幼院，讓大家能過一個溫韾的端午佳節。
呂林小鳳指出，八德三元宮的愛心粽捐贈活動今年邁入第5年，各界愛心參與，也感謝里長們及社區關懷協會幫忙，廟方轉交愛心粽到八德區經濟弱勢家庭，傳遞「社會有情，人間有愛」的正能量。
呂林小鳳說，愛心粽雖算不上貴重禮物，但每顆粽子都有八德三元宮與志工團體、熱心的信眾、企業滿滿愛心與人情味，而且經過評選才選出最好口味的粽子，希望經濟弱勢朋友能共享佳節氣氛，品嘗美味的愛心粽子。
八德區區長蔡豊展感謝八德三元宮呂林小鳳主委，及參與捐贈活動的所有愛心人士，讓愛心粽成了八德區這幾年來極具特色的愛心活動，尤其是弱勢家庭最需要社會各界關注，很感激八德三元宮默默協助推動照顧弱勢的福利政策，讓許多弱勢家庭能感受社會溫暖。
呂林小鳳說，要特別感謝里長及社區關懷協會理事長全力協助，將1萬1000顆愛心粽轉交給八德區51里的弱勢家庭，同時，也將部分愛心粽，贈送給八德殘障教養院、景仁殘障教養院所有院生，希望弱勢朋友能感受到各界的關愛，也期盼三官大帝繼續庇佑鄉里，百工百業平安豐收。
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