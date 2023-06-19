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626件病媒積水容器 桃園防登革熱196家醫療院所配快篩

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局今年1至5月已經查獲626件具登革熱病媒蚊指數威脅的的積水容器。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局今年1至5月已經查獲626件具登革熱病媒蚊指數威脅的的積水容器。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局今天下午表示，近期天氣受鋒面影響經常發生豪大雨，加上氣溫偏高，利於病媒蚊生長，南部已經有登革熱本土疫情，提醒桃園市民，做好自我防護及清除住家內外環境孳生源。

衛生局說明，今年截至5月底共計巡查153個里次及清除4991件積水容器，發現626件病媒積水容器，唯有透過全民動員共同落實社區衛生環境的維護及落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器，才能遠離登革熱的威脅。衛生局提醒，如拒絕、規避或妨礙登革熱防治工作者，可處6萬到30萬元。

衛生局即日起也公告桃園市登革熱防疫措施，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲孑孓，一經查獲，將依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元。

衛生局表示，桃園市為國門之都，隨著新冠疫情趨緩及邊境解封，登革熱境外移入風險漸增，鄰近我國的越南、印尼及馬來西亞等東南亞國家登革熱疫情有上升的趨勢。登革熱為環境傳染病，清除孳生源是登革熱防治的重點，衛生局已函請市府各單位、區公所加強登革熱防治；13區衛生所防疫人員定期於社區鄰里、旅宿、校園、菜園、人口密集等重點環境，加強病媒蚊孳生源清除工作，針對過去曾查獲病媒蚊孳生源地區加強查核，共同守護市民健康。

衛生局呼籲，民眾若前往至東南亞及南亞國家，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用衛生福利部核可的防蚊藥品（含DEET、派卡瑞丁成分）；返國後14日內如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史，以利醫師診斷，衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）。

民眾若出現疑似登革熱症狀可至桃園市196家配有登革熱NS1快篩試劑醫療院所就醫診斷，避免錯過治療的黃金時間，詳情資訊請上衛生局網站https://reurl.cc/AAyeDd查詢。

衛生局 登革熱 桃園

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