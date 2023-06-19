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桃竹竹苗共推生活圈通勤月票 擬4案送交通部核定

中央社／ 新竹市19日電

「桃竹竹苗生活圈TPASS通勤月票」記者會今天在新竹市政府舉行，會中公布竹竹288元、竹竹苗699元、桃竹竹799元、桃竹竹苗1200元4大月票方案，5月12日送交通部爭取核定。

新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、桃園副市長蘇俊賓、苗栗副縣長鄧桂菊今天共同出席桃竹竹苗生活圈通勤月票方案記者會，宣示4縣市將在21日交通部審查會議中爭取核定，提供桃竹竹苗民眾便利、經濟的公共運輸服務。

高虹安指出，4縣市共同合作推出月票方案，希望可以透過票價的誘因，讓民眾習慣及使用大眾運輸，改善新竹縣市交通問題。

楊文科表示，根據統計，新竹縣1年大概有700萬通勤人次，以最多人搭乘的新竹市到新竹縣竹東鎮之間為例，平均1個月大約花新台幣1500元交通費，若依這次竹竹方案288元，可省下1000多元。

蘇俊賓說，桃竹竹苗的工業產值加總近4.7兆元，提出的通勤月票版本，希望盡快得到交通部支持，造福在地跨區需求，讓越來越多人選擇大眾運輸取代自駕。

鄧桂菊表示，中央提出月票政策後，許多縣市都已推動，桃竹竹苗月票政策也一定要啟動，落實低碳生活，為地球盡一份心力、為永續的台灣努力。

新竹市交通處長倪茂榮指出，未來桃竹竹苗生活圈通勤及通學民眾可在範圍內搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等，共推出4種月票方案。

倪茂榮說，方案中以竹竹案最低每月只要288元，另外竹竹苗案699元、桃竹竹案799元、桃竹竹苗案1200元，減輕民眾乘車負擔。

新竹市交通處提供新聞稿指出，行政院今年2月公布「公共運輸月票補助方案」，新竹市邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣組成「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組，召開多次會議、規劃4種方案，並於5月12日把提案計畫送交通部審查。

交通部 桃園機場

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