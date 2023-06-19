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黃子佼曾與楊文科同框 2020年擔任新竹縣旅遊大使

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
黃子佼2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，不但與新竹縣吉祥物皮皮獅合照，還與新竹縣長楊文科同框。圖／報系資料照
黃子佼2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，不但與新竹縣吉祥物皮皮獅合照，還與新竹縣長楊文科同框。圖／報系資料照

藝人黃子佼遭女網友影射強吻、拍裸照等性騷擾，黃子佼情緒跌至谷底，今天連PO三則影片，先是說明自己的過往傷痛導致人格扭曲，又大爆演藝圈黑料。由於黃子佼形象正面，2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，爆發此事件，新竹縣政府為避免傷口上灑鹽，暫不予回應。

黃子佼2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，不但與新竹縣吉祥物皮皮獅、六福村哈比、哈妮合照，還與新竹縣長楊文科同框，當時黃子佼還表示，他不隨便代言，2020上半年他自己就到新竹縣玩2次，每次都覺得意猶未盡，他對新竹縣有信心。

新竹縣政府得知黃子佼坦承性騷擾一事後表示震驚，但因他已送醫治療，為避免傷口上灑鹽，暫不予回應。

黃子佼曾獲《讀者文摘》讀者投票「最受信賴廣播節目主持人」及「最受信賴娛樂節目主持人」，據了解，新竹縣政府當初就是看上黃子佼正面陽光且鍾情於搜集古物、熱愛有故事建築形象才找他代言，沒想到3年後竟爆發性騷擾事件。

據了解，新竹縣政府當初就是看上黃子佼正面陽光且鍾情於搜集古物、熱愛有故事建築形象才找他代言。圖／報系資料照
據了解，新竹縣政府當初就是看上黃子佼正面陽光且鍾情於搜集古物、熱愛有故事建築形象才找他代言。圖／報系資料照
黃子佼2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，不但與新竹縣吉祥物皮皮獅、六福村哈比、哈妮合照，還與新竹縣長楊文科同框。圖／報系資料照
黃子佼2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，不但與新竹縣吉祥物皮皮獅、六福村哈比、哈妮合照，還與新竹縣長楊文科同框。圖／報系資料照

新竹 性騷擾

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