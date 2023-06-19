黃子佼曾與楊文科同框 2020年擔任新竹縣旅遊大使

藝人黃子佼遭女網友影射強吻、拍裸照等性騷擾，黃子佼情緒跌至谷底，今天連PO三則影片，先是說明自己的過往傷痛導致人格扭曲，又大爆演藝圈黑料。由於黃子佼形象正面，2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，爆發此事件，新竹縣政府為避免傷口上灑鹽，暫不予回應。

黃子佼2020年曾擔任「新竹縣旅遊大使」，不但與新竹縣吉祥物皮皮獅、六福村哈比、哈妮合照，還與新竹縣長楊文科同框，當時黃子佼還表示，他不隨便代言，2020上半年他自己就到新竹縣玩2次，每次都覺得意猶未盡，他對新竹縣有信心。

新竹縣政府得知黃子佼坦承性騷擾一事後表示震驚，但因他已送醫治療，為避免傷口上灑鹽，暫不予回應。