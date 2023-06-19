桃市7月起231處紅燈停等縮秒數 減少機車族曝曬

桃園市府今天表示，桃園實施號誌「夏季限定時制計畫」深獲好評，今年將自7月1日至8月底止於白天離峰時段縮短231處路口主幹道紅燈停等秒數，降低機車騎士停等紅燈的曝曬。

桃園市交通局今天發布新聞稿指出，在考量道路號誌連鎖、行車順暢與降低機車騎士烈日曝曬不適感的權衡下，桃園市持續於每年7月至8月實施夏季限定號誌時制計畫，藉由微調路口各方向紅綠燈秒數，以減少機車騎士停等紅燈的不耐。

交通局長張新福說，經交通局參考歷年實施成果進行審慎評估與調查可行路口後，今年度將持續在台1線、台1甲線、台31線及市道112線等路段，共231處週期超過120秒的路口，縮短離峰時段主幹道紅燈停等秒數，因為採路段方式進行，可兼顧降低酷熱久候與車輛續行性。

張新福指出，縮短號誌秒數須考量幹支道車流量比例、路段連鎖續行等因素，若調整不當，反而會增加車輛停等次數，不僅影響車流續進，總停等時間反而更長，適得其反，呼籲用路人依號誌燈號指示行駛，不要因害怕曬太陽而搶快或偏離停等區，增加車禍事故發生率。