明德水庫的story 東方美人茶加魯冰花創觀光第二春

苗栗縣頭屋鄉明德水庫發展觀光第二春，今天辦理論壇集思廣義，定位明德水庫的個性story在東方美人茶及魯冰花黃家伙房，經費等資源挹注，希望繼三義鄉舊山線鐵道自行車，成功打造國際級景點。

頭屋鄉明德水庫於1960、70年代觀光曾盛極一時，名列全台四大水庫之一，後來逐漸沒落，近年來公部門及民間投入逾10億元，推動水庫自行車專用道新建計畫、明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫，加上國道1號頭屋交流道開通，條件得天獨厚， 希望再創水庫榮光。

縣府今天在ROT案「水漾月明度假文旅」辦理「苗栗明湖水岸觀光發展焦點論壇」，縣府文化觀光局長林彥甫主持，雄獅旅行社總經理王岳聰、台灣觀巴協會創會理事長呂威德、聯合大學文化觀光產業學系教授范以欣、育達科技大學校長黃榮鵬、苗栗水上運動觀光休閒發展協會總幹事蔡岳達，及國發會地方創生中區輔導中心副處長賴玉真與談。

縣長鍾東錦、客委會主委楊長鎮及頭屋鄉長徐鑫榮等人與會，楊長鎮舉南投日月潭及日本琵琶湖為例，指出日月潭也曾沒落一時，後來行政院觀光客倍增計畫等投入資源建設、改造，才有今天的日月潭，琵琶湖也是透過管理兼顧觀光。

楊長鎮說，明德水庫再創觀光第二春，希望集思廣義，發展觀光同時，達到生態管理、水質保護等目標，不會互相衝突，此外，找出明德水庫的個性、明德水庫的story，打造吸引觀光客的亮點。