白沙屯媽祖文化發展總會疑內鬨 創會人駱調彬宣布退出

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖香火日益鼎盛，參拜遊客絡繹不絕，未料成立15年的「中華民國白沙屯媽祖文化發展總會」疑發生內鬨，創會籌備主任委員駱調彬不滿組織章程變調，幹部產生以擲筊變成票選，近日還被催繳3年會費，引爆長期矛盾，昨憤而發表公開信，宣布辭去會員，即日起正式退出。

常年推廣白沙屯媽祖文化不遺餘力的駱調彬，可說是近年白沙屯媽祖進香活動空拍、網路直播的幕後推手。駱昨前往拱天宮稟告聖母，即日起退出「中華民國白沙屯媽祖文化發展總會」並在臉書發表公開信，令人愕然，其「真實原因」更是啟人疑竇。

駱調彬說，原本理事長的產生，是用擲筊來決定，後來第三屆時修改章程，變成投票產生，連續三年他因忙碌，忘繳每年500元會費，但總會近日發文催繳共1500元會費，限期7月31日前繳清，並告知「連續兩年未繳清會費，視為自動退會，不得申請復會。」

他說，其實一通電話就可以通知，如此慎重像是寄存證信函的作法，感覺未被尊重。且現今組織幹部多是外地人馬，總會也逐漸喪失發揚媽祖文化到全世界的遠大目標，僅侷限在每年進香時配合辦一些活動，已經偏離創會宗旨，他才會灰心退會，未來他將全心投入「白沙屯媽祖網站」及「白沙屯媽祖網路電視台」的發展。