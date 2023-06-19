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罰1600萬還不怕…豆子埔溪又變黃河 議員獻計：勒令停工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市豆子埔溪2月起一再染黃，今天早上附近居民又發現豆子埔溪中有大量疑為工地排出的泥水。圖／顏姓市民提供
新竹縣竹北市豆子埔溪2月起一再染黃，今天早上附近居民又發現豆子埔溪中有大量疑為工地排出的泥水。圖／顏姓市民提供

新竹縣竹北市豆子埔溪2月起一再染黃，今天早上附近居民又發現豆子埔溪中有大量疑為工地排出的泥水。新竹縣環保局針對勝利八街附近的5處工地執行約35次稽查，並已處罰5處工地合計超過1千6百萬罰鍰，至今還有尚未開出的罰單。新竹縣議員朱健銘也批評，環保局只能罰錢、建商擺爛，勒令停工比較有效。

「縣政府無能，還我乾淨豆子埔溪！」竹北顏姓市民指出，今天上午9時許，豆子埔溪又開始排放污水，在勝利八街、莊敬三橋上一目了然，「這已經發生好多次了，請議員好好監督環保局，請環保局嚴正處理有這麼難嗎？」

朱健銘則說，一早收到通報就到場了解狀況，確實豆子埔溪又出現大量黃泥沙，疑因附近工地開挖地下室，但因基地太小，無法施作沉澱池和溢流池，加上汙水染防制設備功能不足，導致排出的泥水讓豆子埔溪水變黃濁。

朱健銘接著說，他向環保局反應後，環保局卻回覆9點33分到場水色已無異狀，11時至椰林、富宇2處工地查看，也未發現水色異常，且2處工地地下室底層都已灌漿完成，令他不禁質疑：「那到底是誰排的？」

朱健銘批評，建商擺明已經準備好錢讓環保局開罰，環保局根據法規，也就只能罰錢，應該要請新竹縣工務處勒令停工，建商才會知道怕、不可胡作非為。

新竹縣環保局表示，針對勝利八街附近的5處工地已執行約35次稽查，發現排水「懸浮固體未過」，已處罰5處工地合計超過1千6百萬，至今還有尚未開出的罰單正在跑行政流程，環保局會持續稽查把關。

新竹縣工務處則表示，環保局與工務處對此案建立橫向聯繫，雙方也取得共識，將針對逕流廢水削減計畫將更嚴格審視，包含要求沉澱時間與排放地下水的量等，只要有偵測出黃泥水污染豆子埔溪，會依造水利法、建築法相關規定裁處。

新竹縣環保局針對勝利八街附近的5處工地執行約35次稽查，並已處罰5處工地合計超過1千6百萬罰鍰。圖／顏姓市民提供
新竹縣環保局針對勝利八街附近的5處工地執行約35次稽查，並已處罰5處工地合計超過1千6百萬罰鍰。圖／顏姓市民提供

新竹 罰單

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