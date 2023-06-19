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7月1200月票上路、機捷A22站通車 桃捷公司再衝高運量
交通部表示18日已完成機場捷運延伸線A22老街溪車站履勘，桃園市捷工局指出，履勘小組提出23項改善意見，有3項為營運前需改：月台膠條下滑、行控新系統螢幕圖像和字太小、機房有物品未整理，都不是特別的問題容易處理，負責工程的交通部鐵道局應該能如期改善，不影響桃捷公司接手營運和月底通車。
桃園大眾捷運公司說明，履勘前公司站務人員已經在A22站熟悉7月底要通車的工作和演練，列車也進站測試，7月1日1200月票就上路，桃捷公司會在各站準備好臨時通道，提供持月票的旅客進出月台，等系統修訂工程完成後，預計1200的乘客年底就能使用一般通道。另外，疫情後機捷平日運量回升速度加快，現在已經有1天8萬人次的紀錄，預估1200月票啟用後會再拉高運量。
捷工局表示，機捷目前南端通到A22站中壢區環北路、中豐北路口，在市中心的邊緣，中壢區有42萬7600多人，A22站老街溪車站通車後，意味捷機駛入中壢市區，提供周邊地區往青埔、蘆竹、新北、台北市更便捷的運輸服務，尢其7月1日1200月票上路，對通勤的上班而言，如果一周有5天到雙北上班，利用機捷等公共運輸交通工具，可以少下近一半的車資，因此預估不但能提升機捷運量，也可以降低私人運具使用，更可帶動周邊發展。
機場捷運A21站（環北站）南端以地下化隧道至A22站（老街溪站，中豐路下方，永嘉街至中央西路一段），全長約1.61公里，交通部鐵道局今年4月23日初勘，後來再成立履勘小組分土建、機電及營運3組，5月24日、6月14日開履勘前置會議，專家委員討論後6月18日再履勘和提出改善項目。
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