4縣市攜手推生活圈通勤月票 竹竹288元、桃竹竹苗1200元

行政院今年2月公布「公共運輸月票補助方案」，新竹市邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣組成籌備小組，規畫出4種月票方案，已於5月12日將提案計畫送交通部審查，四縣市今在新竹市府辦理記者會，共同宣示將在6月21日交通部審查會議中爭取核定，提供桃竹竹苗民眾更便利、更經濟的公共運輸服務。

「桃竹竹苗生活圈TPASS通勤月票」方案記者會今在新竹市府舉辦，桃園市副市長蘇俊賓、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣副縣長鄧桂菊共同出席，公布竹竹月票、桃竹竹月票、竹竹苗月票、桃竹竹苗月票4種方案，民眾可擇最符合自己需要的票種購買及搭乘，配合中央期程預計10月推出，預計有近5萬人受惠。

竹市府交通處表示，未來桃竹竹苗生活圈通勤、通學民眾可在範圍內搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等，推出的4種月票方案又以「竹竹」最低，每月只要288元，另外「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，大幅減輕民眾乘車負擔。

交通處指出，桃竹竹苗4縣市今年3月即凝聚共識爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，5月12提送申請計畫書，爭取中央5億元補助、地方負擔0.6億元；交通部訂在6月21日召開審查會議，4縣市將出席攜手爭取核定，期爭取儘早核定與上路，減輕民眾負擔。

蘇俊賓指出，桃園往返新竹每天約有7.6萬人，只有1萬多人次搭乘大眾運輸，桃竹竹苗科技產業有全台近3分之一的產值及通勤人口，希望中央照顧在地跨區的需求，並選擇大眾運輸取代自駕。

楊文科表示，據統計，竹縣一年大概7百萬通勤人次，竹市到竹縣竹東鎮縣之間一個月要花1500元的交通費，照現行竹竹方案288元，即可省下1000多元，一定要大力支持。新竹地區就是高科技所在，各種運輸工具皆可使用，期待竹科「站出來」，規畫快捷巴士等運具到鄰近鄉鎮、縣市，可舒緩交通。

高虹安表示，從2月至今看到基北北桃、中彰投苗、高屏部分都有通勤月票，卻缺少竹竹地區，因此也與4縣市合作、和運輸業者溝通，做好功課、讓中央看到地方需求，期望能順利獲得中央核定。新竹科學園區有14萬就業人口，竹竹每日約有10萬通勤量，在疫情期間大眾運輸下滑，轉而使用私人運具，此時希望透過票價誘因，讓民眾使用、習慣，減少私人運具使用，降低交通問題，並達到淨零碳排的目標。

鄧桂菊指出，其他縣市通勤方案在7月1日上路，而今日記者會有多名民意代表出席，顯見民眾有此需求，若從苗栗通勤到桃園，即可讓民眾省錢，且達到低碳通勤，為永續台灣努力。