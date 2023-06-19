竹市荔枝節開跑 高虹安邀端午連假來「採果趣」

端午連假將至，新竹市荔枝節「荔枝都紅了，香山採果趣」盛大登場，市長高虹安今指出，竹市9座荔枝觀光果園即日起陸續開放民眾觀光採果，前120名入園民眾可獲得1張「入場體驗券」，享有50元優惠，數量有限，促銷活動優惠至7月中旬，邀請民眾在端午連假來趟產業之旅，共享荔枝採果樂趣，以實際行動力挺在地小農。

市府今在擁有百年荔枝樹、傳承五代的蔡明風荔枝觀光果園舉行「2023新竹市荔枝節」活動記者會，高虹安說，香山是全台荔枝產季最晚且最北端的產地，先天地理優勢加上緩慢且完整的生長期，讓新竹荔枝擁有顆粒圓潤飽滿、高甜度的美名，而果肉厚實有彈性、入口不黏牙、口感鮮甜更是香山荔枝的最大特色。

高虹安說，今年荔枝採果活動擴大辦理，參加果園從去年7座增加至9座，其中包含竹市第一家獲得友善環境耕作認證的荔枝園，採用自然無毒、無化學農藥的友善耕作方式回饋大地，民眾們除可欣賞到美麗的荔枝樹景觀，更能親自體驗採摘荔枝的樂趣，絕對是大家端午連假最佳旅遊首選之地，歡迎全台國人把握最後荔枝產期，來新竹市荔枝園採果，用行動支持在地農民。

新竹市農會理事長陳勝賢表示，竹市香山區荔枝品種主要以黑葉、糯米滋、桂味三種為主，採收期通常從6月下旬延續至7月中旬，剛採下來的荔枝鮮豔欲滴，果實圓潤看起來相當飽滿，口感鮮甜加上果肉厚實堪稱荔枝中的上品。此外，為滿足消費者的需求，新竹市農民直銷站更推出了「好荔成雙-雙享餐」和「荔枝分享盒-家庭組」等產品，歡迎來店選購，為辛苦的農民們捧場。