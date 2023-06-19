竹北高中新闢藝文步道 努力尋各作家同意 感動許多人

新竹縣竹北高中為讓學生認識在地文化，在校園興闢「溪畔客家藝文步道」，精選知名家書寫的13鄉鎮市的新詩和歌謠，搭配具有意象的裝置藝術，為了取得這些作家的同意，學校啟動尋人，逐一說服作家與其後代、版權公司等，竹北高中對在地人文的理念，感動不少作家，紛紛說未來希望能前來走走。

竹北市有客家人、閩南人、原住民、新住民等多元族群，在號稱科技城市中，校長陳瑞榮認為竹北更需要文學底蘊，日前向教育部提此構想獲得支持，學校設計以「科技竹北」為起點，結合各地的特色，例如「薈萃竹東」代表竹東是人文薈萃之地，「好客寶山」代表該地有打中午的習俗等，結合與在地13首詩詞歌詞，做成公共藝術。

走入竹北高中，作家黃騰輝的漢語新詩「暗戀」被寫在兩顆鑽石意象的公共藝術，這首詩成為科技竹北的詩作。竹東則是採用作家范文芳的客語新詩「桐花」，學生可從中認識作家生平。找尋這13位作家的作品，他們都與新竹有相關淵源，例如在三毛曾在五峰清泉居住、鄧雨賢則在竹縣教學等，這些詩同時也記錄他們的人生。

陳瑞榮說，為了取得作者與其後代授權，或透過文學館找到後代，里長協力奔走找尋，有的可直接與作家聯繫上，或與唱片公司多番溝通，前後近三個月，最後終於願意免費使用其作品，他特別感謝各位作者、作者子嗣及滾石唱片，授權珍貴文學作品無償使用，讓「溪畔客家藝文步道」圓滿完工。