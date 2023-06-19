北榮桃園分院綠化候診間 提醒就診民眾顧眼睛更健康

台北榮總桃園醫院表示，大家都知道要接觸大自然少看3C，多看綠色植物噢，眺望青山綠樹是眼睛保健的妙招。為了讓病患從診間就能接觸綠色植物，桃園分院眼科門診引進綠色植栽，讓民眾在候診和看診過程都能享受到眼睛放鬆的感覺。

北榮桃園分院院長王智弘表示，根據研究，植物能帶來幸福感，在病房內擺設植物能使血壓降低、減少止痛藥的劑量，還能提前出院，可見植物是醫護人員的最佳幫手，值得將這個療癒小妙方分享給大家。

北榮桃園分院指出，一般醫院空間常給人冰冷及緊張的感受，尤其是為了便利醫護人員出入，大部分空間常保持淨空，然而適度的植物綠化，不但能讓人身心放鬆、消除疲勞，也能淨化空氣，為人來人往的診間帶來更舒適的感受。為此，院方眼科門診在候診室與驗光室設置大大小小10多種綠色植栽，包括龜背芋、黛粉葉、虎尾蘭、黃金葛等室內耐陰的觀葉植物，放在茶几、報到櫃台與向光的窗台，不但不會阻礙空間動線，還讓單調乏味的空間頓時有了生命力；負責照顧植栽的護理人員也表示，自從有了這些花花草草，工作比較不煩悶，也更能集中注意力照顧病患需要。