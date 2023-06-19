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北榮桃園分院綠化候診間 提醒就診民眾顧眼睛更健康

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台北榮總桃園分院眼科門診布置美麗的盆，同時呼應窗綠美化風景。圖／北榮桃園分院提供
台北榮總桃園分院眼科門診布置美麗的盆，同時呼應窗綠美化風景。圖／北榮桃園分院提供

台北榮總桃園醫院表示，大家都知道要接觸大自然少看3C，多看綠色植物噢，眺望青山綠樹是眼睛保健的妙招。為了讓病患從診間就能接觸綠色植物，桃園分院眼科門診引進綠色植栽，讓民眾在候診和看診過程都能享受到眼睛放鬆的感覺。

北榮桃園分院院長王智弘表示，根據研究，植物能帶來幸福感，在病房內擺設植物能使血壓降低、減少止痛藥的劑量，還能提前出院，可見植物是醫護人員的最佳幫手，值得將這個療癒小妙方分享給大家。

北榮桃園分院指出，一般醫院空間常給人冰冷及緊張的感受，尤其是為了便利醫護人員出入，大部分空間常保持淨空，然而適度的植物綠化，不但能讓人身心放鬆、消除疲勞，也能淨化空氣，為人來人往的診間帶來更舒適的感受。為此，院方眼科門診在候診室與驗光室設置大大小小10多種綠色植栽，包括龜背芋、黛粉葉、虎尾蘭、黃金葛等室內耐陰的觀葉植物，放在茶几、報到櫃台與向光的窗台，不但不會阻礙空間動線，還讓單調乏味的空間頓時有了生命力；負責照顧植栽的護理人員也表示，自從有了這些花花草草，工作比較不煩悶，也更能集中注意力照顧病患需要。

北榮桃園分院在虎頭山腳下，遠方在向光窗邊擺放虎尾蘭、黃金葛、山蘇等觀葉植物，與室外山景相互掩映，也妝點出休閒愜意工作氣氛。另外還有觀賞金莎蝴蝶蘭、魚骨仙人掌、圓葉椒草等小植栽，享受來自大自然的空氣淨化機；龜背芋帶有美麗、獨特葉子，候診區擺放有助於減緩日常壓力、淨化空氣、消除負能量。

北榮桃園分院眼科門診布置的盆栽不影響空間動線。圖／北榮桃園分院提供
北榮桃園分院眼科門診布置的盆栽不影響空間動線。圖／北榮桃園分院提供

桃園 醫護人員 榮總

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