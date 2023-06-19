隨國民政府來台74年想家了 94歲榮民端午前夕歸鄉圓夢
新竹縣94歲榮民伯伯周敏1949年隨國民政府遷台，1980年退伍後定居湖口鄉，生活起居簡單樸實。自開放探親後，每年固定回鄉探望家人，但去年6月因身體狀況不佳住院治療。中國大陸親戚擔心周伯伯身體狀況，下定決心帶他回鄉安享晚年。臺北榮民總醫院新竹分院也幫忙協調資源，在端午節前夕助他完成850公里返鄉路。
臺北榮民總醫院新竹分院指出，周敏為安徽省蕪湖人，隨國民政府遷台定居新竹湖口，去年6月起因身心狀況住院治療，隨即入住護理之家，受疫情影響，已連續2年無法返鄉探親，中國大陸親人擔心著周伯伯的身體健康，決定帶他回到中國安享晚年。
周伯伯親戚於6月5日來台協助返鄉，經過醫療團隊評估，身體健康狀況適合長途搭機返鄉。連續一周時間，新竹榮民服務處及紅俥救護車公司辦理返鄉手續與醫療流程，並積極協調航空公司與中國大陸接機醫療資源，以及機上醫療設備送審。
不過原訂飛往南京機場，行程在出發前3天臨時改飛上海浦東機場，醫療團隊深怕無法順利完成這趟圓夢任務。所幸經過新竹榮服處長鞠宗顯、臺北榮民總醫院新竹分院長陳曾基，紅俥救護車公司團隊協助下，順利排除臨時狀況，周伯於6月17日晚間8時30分，順利抵達浦東機場，一圓返鄉之夢。
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