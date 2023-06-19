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造福機車族！桃園231處路口 7、8月縮短紅燈秒數

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市交通局今年延續夏季限定時制計畫，7月1日起至8月底231處路口將縮短紅燈秒數造福機車族。本報資料照片
桃園市交通局今年延續夏季限定時制計畫，7月1日起至8月底231處路口將縮短紅燈秒數造福機車族。本報資料照片

近期天氣炎熱，氣溫持續飆高，機車族常得在烈日下停紅燈揮汗如雨，桃園市交通局今年延續夏季限定政策，7月1日起至8月底將實施短周期號誌與限定時制計畫，規畫在231處路口，縮短紅燈秒數造福機車族。

桃園2016年首創實施號誌「夏季限定時制計畫」，紅綠燈周期從原本120秒縮短至100秒，並適度調整對向車道紅綠燈秒數，由於停等紅燈時間縮短，頗受好評，也解決了遮陽棚有限高、日照角度問題。

交通局今年規畫離峰時段在231處路口縮短紅燈停等秒數，範圍包括台1線（龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區、楊梅區共156處路口）、台1甲線（龜山區、桃園區共45處路口）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段共8處路口）及市道112線（中壢區中正路三段、觀音區中山路共22處路口）。

交通局表示，縮短號誌秒數是一門學問，並非大筆一揮減少紅燈秒數就好，還須考量幹支道車流量比例、路段連鎖續行等因素；今年依然希望藉由微調路口紅燈秒數，減少機車騎士停等紅燈之不耐，也請用路人依號誌燈號指示行駛，切勿因怕曬太陽，而搶快或偏離停等區，增加車禍事故發生率。

桃園 紅綠燈 機車族

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