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牛欄河又見白泡沫 檢測正常

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹報導
不少民眾看到關西牛欄河又有白色泡沫，感到憂心；桃市環保局驗化後表示暫無異常。圖／取自臉書社團「關西人」
不少民眾看到關西牛欄河又有白色泡沫，感到憂心；桃市環保局驗化後表示暫無異常。圖／取自臉書社團「關西人」

新竹縣鳳山溪上周疑遭排事業廢水釀關西、新埔大停水，昨又有民眾發現牛欄河橋附近水中有白色泡沫。管轄機關桃園市環保局指出，現場檢測水質無異常，可能因溝渠匯入牛欄河的高低落差產生泡沫，但關西鎮環境守護協會質疑，牛欄河遭排廢水持續多年，每次驗都沒問題，仍讓民眾憂心。

新竹縣環保局表示，民眾反映地區位於桃園市龍潭區，桃市環保局昨接獲陳情前往勘查後回覆，目視牛欄河溪水無混濁情形，現場檢測牛欄河橋旁水質pH8.1、水溫26.5℃、重金屬銅及鎳皆未檢出、水色呈透明無色未有異味。

桃市環保局說，另目視溝渠匯入牛欄河，經高低落差後有些許泡沫產生，泡沫產生後綿延約30公分隨即消散，未有明顯異常。

但新竹縣關西鎮環境守護協會指出，牛欄河有1公里範圍屬桃園市，上游為高原工業區，因無統一汙水處理池，導致汙水未經處理就直接排進牛欄河上游；其中某化工廠先前才因排廢遭罰，但狀況仍未解除，時常在牛欄河發現白色泡沫等異狀。

至於泡沫形成原因，協會表示，廢水經過瀑布疊水往下滾動產生泡沫，正常的水，泡沫一下就消失，但廢水泡沫不會消散；牛欄河畔有觀光勝地東安古橋，民眾看了泡沫，常憂心水質。

新竹 水質 桃園

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