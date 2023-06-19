台61線後龍段工區 測速取締

台61線（西濱快速公路）苗栗縣後龍鎮施工路段事故頻傳，公路總局協調苗栗縣警局今起重點測速照相取締，速限50公里，先期採移動式，將來設固定桿執法。

但一些駕駛人認為，台61線苗栗縣平面路段，速限每小時80公里，高架路段90公里，工區陡降至50公里，雖有安全考量，同一條路速限落差3、40公里，容易超速，相關單位應做好宣導及配套標誌、標線等措施，避免淪為搶錢之議。

台61線後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋因鹽海嚴重，公路總局前年11月動工改建，西濱北區臨時工程處第四工務段指出，工區去年3月21日第一階段交通維護改道以來，發生多起交通事故，主要肇因以未注意車前狀況、未依規定速度行駛居多。

相關單位多次現勘，統計分析事故發生較多地點，設置標誌牌面、調整車道、畫設減速標線及延長交維起點漸變長度等，仍無法有效降低車速，因此協調苗縣警局執行測速照相取締。

工務段指出，橋梁改建工程預定2025年8月完工，交維計畫經縣道安會報審查通過，期間工區速限50公里，目前封閉北向車道，6月20日後調整雙向車道行車，今起由警方採移動設備執法，將來會設置固定桿測速。

竹南警分局統計，台61線104公里至107公里橋梁改建工區，今年至5月有19件事故，14件集中在南下過後龍交流道的大彎道下坡路段。