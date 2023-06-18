噪音車開罰1800起跳 竹縣增3處科技執法、夜間攔查

噪音車影響居民生活安寧，新竹縣環保局去年2月在竹北市台1線中華路上設置首支固定式聲音照相科技執法，上路至今成效優異。為再提升成效，除今年將再增3處固定式聲音照相外，自3月起增加每月夜間攔查次數，若車輛噪音超過管制標準，將依噪音管制法處1800元以上、3600元以下罰緩。

新竹縣環保局指出，縣內首支固定式聲音照相科技執法15個月以來拍到1萬1077件超過偵測標準車輛，成功告發309輛車次。為讓聲音照相科技執法發揮遏止噪音車目的，環保局今年擬在竹北市興隆路等噪音陳情熱點路段，新增3支固定式聲音照相加強取締。

環保局表示，聲音照相科技執法跟進後，為再提升成效，降低民怨，將往常每月1至2次的夜間機動車輛攔查或移動式聲音照相，從3月開始每月次數最高增加至5次，攔查次數增加後，截至目前已攔查登記可疑車輛達70輛，環保局發文予登記車輛車主前往環保局指定地點複驗，超過噪音管制標準者依法開罰。

除固定式聲音照相科技執法，環保局也在民眾檢舉熱點執行移動式聲音照相科技執法作業，針對行進間的車輛進行噪音偵測，辨識車號後拍照取締。請民眾注意，車輛只要沒有不當改裝或刻意拉高引擎轉速等不當操駕行為就不會有超標情形，不用擔心受罰。

環保局也說明，聲音照相科技執法有嚴謹規範，因聲音有累加及干擾等特性，凡是車輛影像前後3秒有車、車牌無法辨識、風速>5m/s、地面潮濕等，依規定都不予裁罰，以避免爭議，因此新竹縣固定式聲音照相科技執法設備告發率雖僅2.79%，已是全國縣市排名第4位。