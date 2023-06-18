桃園蓮華寺慶建廟66周年 鄭文燦回娘家贈匾

桃園蓮華寺今天舉辦66周年安座紀念日暨端午孝親公益活動，現場共有80組親子報名一起體驗包粽子的樂趣，現場處處可見年輕父母或長輩帶著孩子同樂。行政院副院長鄭文燦今天也回娘家，代表蔡英文總統贈匾，表彰蓮華寺對社區的貢獻。

桃園蓮華寺主祀觀音佛祖，是桃園市重要的信仰中心。1949年時地方人士為方便地方善信奉請觀音佛祖金身，恭請竹林山寺觀音佛祖香火為神祇，並設定觀音佛祖分區出巡制度。經過多年發展，蓮華寺已成為桃園重要的宗教場所，在信眾心中占有重要地位。

今年蓮華寺迎來66周年安座紀念日，寺方特別準備一系列活動，讓信眾在祈福區寫下心願，也舉辦親子DIY包粽、魔術泡泡派對和造型氣球等表演，讓親子在端午節前夕享受歡樂時刻。

鄭文燦表示，蘆竹、龜山、桃園和林口是觀音佛祖信仰中心，蓮華寺正式建廟66年來，更成為桃園4大宗教寺廟之一，近年蓮華寺規畫停車場、市集和活動中心等設施，讓信徒更方便，也見證了桃園的進步。立委萬美玲表示，雖然過去3年因疫情受到干擾，但市府防疫做得好跟觀世音保佑下，讓桃園順利度過，相信未來會越來越好。