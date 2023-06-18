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供電不穩麵包無法保存 庇護工場盼民眾幫忙憨兒心血

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「喜歡你餐坊」為喜憨兒社會福利基金會所設立的喜憨兒庇護工場。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店
「喜歡你餐坊」為喜憨兒社會福利基金會所設立的喜憨兒庇護工場。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店

新竹縣竹北市「喜歡你餐坊」為喜憨兒社會福利基金會所設立的喜憨兒庇護工場，不過近日竹北勝利店因供電異常，門市已連續4天無法正常營業，昨天門市也因無法冷藏丟棄大量麵包。為避免昨日事件重演，竹北勝利店今天緊急發出公告，下午2點30分起麵包品項一律「3個60元」，希望民眾能幫忙採購憨兒們的心血。

喜憨兒社會福利基金會指出，從上周三開始，喜歡你餐坊竹北勝利店因供電不穩，已連續4天無法正式營業，雖有少數電源供應，但許多需冷凍、冷藏的品項像是蛋糕、餅乾、麵包以及料理包等無法正常保存，昨天也因此丟棄大量麵包。

為避免昨日相同事件，喜歡你餐坊竹北勝利店今天下午2點30分開始，所有品項一律「三個只要60元」，由於昨天進貨的麵包還有好多沒有賣完，今天之後就無法販售，只能丟棄，盼惜物的民眾一起幫忙「把麵包下架」。

至於供電問題，喜憨兒社會福利基金會表示，社區大樓已請機電公司緊急修復，相信可以很快排除，請民眾不用擔心。台電則表示，近期附近沒有施工突發性事故，也未接獲相關通報，現已派員前往了解中。

竹北勝利店雖有少數電源供應，但許多需冷凍、冷藏的品項像是蛋糕、餅乾、麵包以及料理包等無法正常保存。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店
竹北勝利店雖有少數電源供應，但許多需冷凍、冷藏的品項像是蛋糕、餅乾、麵包以及料理包等無法正常保存。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店
竹北勝利店今天緊急發出公告，下午2點30分起麵包品項一律「3個60元」。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店
竹北勝利店今天緊急發出公告，下午2點30分起麵包品項一律「3個60元」。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店
竹北勝利店因供電異常，門市已連續4天無法正常營業。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店
竹北勝利店因供電異常，門市已連續4天無法正常營業。圖／翻攝自喜歡你餐坊竹北勝利店

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