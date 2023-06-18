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拉拉山國家遊樂區成新景點 巨木步道遊客每月上萬人
桃園市拉拉山國家森林遊樂區今年4月18日開園，採入園付費啟動以來，原以為會影響遊客意願，在巨木群及園區整理新面貌，反而吸引遊客健行踏青人潮，林務局新竹林區管理處今天上午表示，拉拉山國家森林遊樂區新的自然、人文風采及巨木群號召，培訓8名導覽員生態導覽下，又有入園半價100元優惠，開園至今平均1個月遊客逾1萬多人，打響知名度。
拉拉山國家森林遊樂區為全台第19個國家森林遊樂區，位於復興區桃116線終點，地處台灣中海拔1400到1900公尺霧林帶，佔地約81.6公頃，保留原始林相及巨木群，動、植物生態資源相當豐富，高聳入天24棵巨木群及3公里木棧道，新竹林管處打造增設遊樂設施系統，提升園區遊憩安全及服務品質，4月中旬開園後，吸引不少民眾旅遊新景點。
拉拉山國家森林遊樂區採使用者付費方式入園，全票200元、半票100元、65歲以上長者及3歲到6歲兒童、小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票，新竹林管處為打響該遊樂區知名度，降低付費影響，至9月30日前，入園門票一律半票100元收費，未料吸引大批遊上山踏青走訪，林管處說，該園區林相完整，吸引遊客踏青旅遊，在導覽員生態導覽下，開園至今遊客平均1個月超過1萬人以上遊園。
新竹林管處表示，拉拉山遊樂區開園後，許多旅行社業者規畫國旅行程，安排復興區景點短天數遊程，現在正值拉拉山水蜜桃及綠竹筍產季，上山散客和團客都有增加趨勢，自4月中旬開園以來，遊客並未減少趨勢，單單開園12天遊客就約達5000人，吸引過去從未去過園區的民眾，林管處亦邀集旅行社辦理說明會，介紹社區導覽員及生態行程，讓旅遊業更了解復興區、拉拉山豐富的自然景觀特色，現在更推出「拉拉山霧林漫步」主打，可讓遊客可輕鬆走訪巨木群。
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