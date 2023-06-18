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好玩又好買！2023桃金孃節今登場 賞花別忘喝好茶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2023桃金孃節今天在蘆竹區坑子溪休閒農業區遊客中心登場。記者朱冠諭／攝影
2023桃金孃節今天在蘆竹區坑子溪休閒農業區遊客中心登場。記者朱冠諭／攝影

2023桃金孃節今天在蘆竹區坑子溪休閒農業區遊客中心登場，展期將到6月25日。開幕典禮上，桃園市副市長王明鉅在桃金孃製成的草仔粿蓋上金箔，象徵坑子溪農業休閒區的金字招牌。主辦單位也邀請金曲歌王許富凱現場開唱，為桃金孃花季正式揭開序幕。

坑子溪休閒農業區2019年起復育桃金孃，至今已復育逾1萬株。今年活動主會場設置「傘海」和「綻Fun花間亭」2座大型裝置藝術，另外也在主會場及8大農場設置蝴蝶座椅，讓遊客身處粉紅花叢中拍照打卡。

王明鉅致詞表示，新星茶葉、竹峰茗茶、羽泰製茶場等多家著名茶廠，今年配合桃金孃節推出多項農事體驗活動；這些茶廠出產的「蘆峰烏龍茶」名聞遐邇，悉心栽培與後製的茶葉入口清香回甘，幕後推手「蘆竹特用作物產銷班」歷年獲得多項獎項，今年更在市級產銷班評選脫穎而出，將代表桃園市參加北區績優農業產銷班評選，實力堅強。

王明鉅說，今年花季特別舉辦農夫市集，遊客可以在主會場買到自製草仔粿、雙色火龍果、彩色雞蛋、澳洲茶樹精油等，此外桃蘆坑休閒農場及千郁休閒農場也提供豐富農事活動，好吃、好玩也好買，歡迎全國遊客一起體驗過端午。

農業局表示，今年桃金孃節規畫各式動態活動，包括22日有小朋友最喜歡的YOYO台KIWI姐姐帶動跳，23日好玩的劇團帶來「蟲蟲馬戲團」親子劇，24日邀來南州農會窯烤披薩車，並結合坑子里在地食材，讓遊客做出最獨具特色的桃金孃披薩。

為鼓勵民眾多多搭乘接駁車，農業局表示，搭乘接駁車民眾可在接駁車站點上，掃描「接駁車乘車抽獎活動QR-CODE」，到坑子溪休閒農業區粉專按讚，點選Google表單填寫基本聯絡資料，並上傳乘車或候車照片1張，即可獲得抽獎資格，預計25日抽獎，總共有30個名額，中獎者可獲得100點LINE Points點數。

2023桃金孃節今天在蘆竹區坑子溪休閒農業區遊客中心登場，桃園市副市長王明鉅（左）和金曲歌王許富凱（右）今天為桃金孃花季揭開序幕。記者朱冠諭／攝影
2023桃金孃節今天在蘆竹區坑子溪休閒農業區遊客中心登場，桃園市副市長王明鉅（左）和金曲歌王許富凱（右）今天為桃金孃花季揭開序幕。記者朱冠諭／攝影
2023桃金孃節今天在蘆竹區坑子溪休閒農業區遊客中心登場。記者朱冠諭／攝影
2023桃金孃節今天在蘆竹區坑子溪休閒農業區遊客中心登場。記者朱冠諭／攝影

王明鉅 披薩 茶葉

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