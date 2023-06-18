逢梅雨季舊內灣所崩塌不斷 鄉長憂「再不修復變廢墟」

新竹縣舊有內灣派出所因年久失修、空間不足，還常有毒蛇出沒，2019年內灣派出所新廳舍完工後，舊派出所已移交給新竹縣文化局管理。橫山鄉長張志弘指出，內灣所自從去年5月木製屋頂大崩塌後，1年來因潮濕、白蟻等問題建物不斷傾塌，如今又逢梅雨季損壞更嚴重，「再遲恐怕變廢墟」，盼文化局盡快修復。文化局也表示，修復作業已發包中。

舊內灣派出所於2006年登錄為新竹縣歷史建築，是新竹縣極少數仍保留完整的日式派出所之一，門前百年桂花樹見證內灣線鐵路的變遷，成為內灣風景區觀光打卡的熱門景點。

張志弘指出，舊內灣派出所因是木製建物，去年5月梅雨季因吸收過多雨水導致木製屋頂大崩塌，牆面也有部分受損傾斜，事後文化局雖緊急鋪設帆布，但因沒有真正全面維護，一年來因潮濕、白蟻等問題導致建物不斷毀壞，最近又逢梅雨季節，即使蓋上帆布仍無法阻止漏水和潮溼等問題，建物仍持續崩塌。

張志弘說，這一年來舊內灣所已發生數十次小崩塌，梁柱也幾乎快被白蟻蛀掉，既然舊內灣所是縣定歷史建築，希望文化局用最短時間找到經費，盡快完成全面修復，再等下去，如果梁柱都倒了，就沒機會修復了。

新竹縣文化局表示，舊內灣所於2021年7月移交文化局管理，2022年5月18日因連日大雨及白蟻問題造成屋頂塌陷，文化局立即封閉現場並啟動緊急應變程序，於6月15日完成棚架、防護帆布、PE防護網、鋼管鷹架等緊急防護工作，並於7月設置地上型餌站15組，定期檢查防治作業及補充藥餌，以免內灣派出所繼續傾塌。

同時，文化局向中央部會爭取預算補助，除了積極推動內灣派出所的修復再利用工作外，也啟動民間促參評估。2022年11月4日獲文資局核定補助「新竹縣歷史建築內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程」，計畫經費272萬元整；其中設計規劃與監造案已委託林志成建築師辦理，待設計規劃完成即可進行鋼棚架與緊急支撐工程的發包。