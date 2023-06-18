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桃園「1區1寵物公園」未達標 市府允今年至少再增3座

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園目前有19座寵物公園，但數量不足引發地方關心。圖為中壢區仁德公園。本報資料照片
桃園目前有19座寵物公園，但數量不足引發地方關心。圖為中壢區仁德公園。本報資料照片

桃園2017年喊出「1區1寵物公園」口號，但沿海3區至今掛零，設籍人口達42萬人的中壢區也僅1個，地方認為相當不足。市府農業局表示，今年市府規畫再增設至少3座寵物公園，由於設置寵物公園常面臨當地居民反對，市府除邀請里長考察，今年也將增編預算宣導，盼消除民眾疑慮。

桃園目前有19座寵物公園，其中桃園區6座、龜山區3座、楊梅區2座、平鎮2座，中壢、蘆竹、龍潭、八德、大溪、復興各1座，沿海的大園、觀音、新屋3區尚未設置。

議員梁為超表示，目前1座寵物公園，復興區平均給2237隻寵物使用，龜山區3851隻、桃園區4485隻、楊梅區6482隻、大溪區6634隻、平鎮區6732隻、龍潭區1萬457隻、蘆竹區1萬946隻、八德區1萬2142隻，中壢區則提供2萬4909隻寵物使用，數量明顯不足。

議員吳進昌說，觀音沒有寵物公園，飼主只能帶到綜合運動場附近放風，對飼主相當不便。

議員徐景文直言，目前寵物公園多集中在北桃園，中壢區僅仁德公園規畫為寵物友善公園，事實上適合的地點不只1處，但多遭當地里長反對，呼籲市府加強宣導溝通，讓居民了解設置寵物公園的必要性。

農業局長陳冠義表示，今年已規畫至少再增設3座，優先考慮地點包括竹圍漁港、永安漁港、寵物殯葬園區環境教育園區等；市府也針對中壢區勘查13處地點，初估有10處適合。

陳冠義坦言，設置寵物公園時常面臨居民反對，擔心影響當地整潔或減少散步空間，但寵物公園其實能讓寵物集中於特定區塊活動，區隔人與寵物的使用空間，對民眾而言是好事；市府除邀請里長考察、請民政局協助溝通，今年也將大幅增加編列相關預算宣導相關觀念。

隨家犬、家貓數量逐年增加，動保處長王得吉表示，市府已規畫在桃園區南昌營區成立「桃園市犬貓市區認養中心」，分兩期設置公立寵物醫療院所、動物保護及動物管制廳舍、犬隻室外活動區及多功能戶外活動場域，目前管制廳舍和寵物管理課、動物保護課的辦公室即將在7月完工，寵物醫療院所也正在招標中。

寵物 桃園 議員

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