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解決廳舍使用不足 竹市警交通隊辦公廳舍今開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為解決廳舍使用面積不足現況，市府與警方辦理廳舍改善及遷建計畫，總經費1億6988萬元，將在經國路二段22號興建全新警交通隊廳舍，今舉行動土典禮，預計2025年3月啟用。圖／新竹市政府提供
為解決廳舍使用面積不足現況，市府與警方辦理廳舍改善及遷建計畫，總經費1億6988萬元，將在經國路二段22號興建全新警交通隊廳舍，今舉行動土典禮，預計2025年3月啟用。圖／新竹市政府提供

新竹警察局第一分局廳舍2009年在北大路落成後，由交通隊與北門派出所進駐辦公，但廳舍狹小擁擠，為解決使用面積不足現況，新竹市府與警方辦理廳舍改善及遷建計畫，總經費1億6988萬元，將在經國路二段22號興建全新警交通隊廳舍，今舉行動土典禮，預計2025年3月啟用。

市長高虹安指出，北大路上舊警一分局廳舍由交通隊與北門派出所進駐辦公，但警方的車禍處理小組卻位於東大路二段561號交安組，造成民眾就交通事項洽公兩地奔波之苦，因此市府與警方積極辦理廳舍改善計畫。

高虹安說，未來交通警察大樓完工後，將改善民眾以往洽公之不便，提供市民更舒適的洽公環境，強化警察同仁的執勤效能，市府對交通警察隊相當重視及完全支持，這項大樓興建工程完成後，對市府十大施政策略「交通暢行」將挹注更完善的硬體設備。

警方表示，高虹安上任後重視基層員警執勤環境，指示警局積極辦理相關廳舍改善及遷建計畫，除警交通隊興建工程外，今年也已拍板預算協助埔頂派出所遷建，因為埔頂派出所位於光復路上，目前的辦公廳舍不只老舊，也和埔頂消防分隊、埔頂聯里的里長辦公室共同使用，空間早已不敷使用。

警方說，埔頂派出所遷建部分，目前已規畫遷建至光復段546-1地號國有土地，預計於113年度起規畫遷建工程，藉以改善交通隊駐點、刑警大隊、少年隊等單位進駐辦公空間需求，預計2027年完工，盼未來廳舍啟用後能提升員警辦公品質，市民有更舒適的洽公環境。

警察 高虹安 新竹

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