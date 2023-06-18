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行人要用跳的過？人行道「無縫接軌」槽化線 市府：盡速修正

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
議員張祖琰指出，槽化線在道路上是禁止行人跨越，但公道五路二段與建中路口人行道直接銜接槽化線。記者王駿杰／攝影
議員張祖琰指出，槽化線在道路上是禁止行人跨越，但公道五路二段與建中路口人行道直接銜接槽化線。記者王駿杰／攝影

新竹市地狹人稠，市府為配合路口縮小、人行道外推等因素，於市區部分路段設置槽化線，但市議員張祖琰發現，東區建中路多個路口人行道直接「無縫接軌」槽化線，這樣行人究竟是要兔子跳、還是袋鼠跳才能通過？建議市府規畫槽化線仍要顧及行人感受。對此，市府指出，張祖琰所指的路口是廠商誤植，已請廠商盡速修正重疊部分，改畫行人穿越道線。

市府交通處說明，為使轉彎車輛減速注意行人穿越道上的行人，在人行道實體部分，近期各縣市都在推動路口縮小及人行道外推，因此，東區建中路配合道路重鋪，市府請廠商於路口轉彎處增設槽化線導引減速，以留意行人動向。

交通處表示，然而廠商在設標線時，誤將槽化線畫於行人穿越道上，目前已請廠商盡速修正槽化線重疊部分，並改畫行人穿越道線。

道路交通管理處罰條例第78條指出，行人若不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮，及不在畫設的人行道通行，或無正當理由，在未畫設人行道道路不靠邊通行，或不依規定，擅自穿越車道，可處500元罰鍰。

為讓車道更順暢，市府近期在部分路段車道兩旁畫設指引的槽化線，借鏡日本的減速警示標線，但張祖琰說，很多民眾並不清楚槽化線是什麼，引進新東西後市區到處都是槽化線，且有些設置並未恰當。

張祖琰指出，槽化線在道路上是禁止行人跨越，但公道五路二段與建中路口、建中路和建功一路口等多處行人穿越道，人行道直接銜接槽化線，如此行人該如何通過？且據她觀察，不少行人、自行車過馬路時都無法避開槽化線，只能選擇跨越，這恐成違規陷阱，不解市府當初的規畫為何？

張祖琰說，增設道路標線的目的是為了引導行人、車輛，藉此增進行車秩序與效率，減少車禍的同時也可保障人車安全，增設槽化線固然有專業性，但如何規畫，畫在何處，建議市府也要顧及行人實際感受。

議員張祖琰指出，公道五路二段與建中路口人行道直接銜接槽化線，恐成違規陷阱。記者王駿杰／攝影
議員張祖琰指出，公道五路二段與建中路口人行道直接銜接槽化線，恐成違規陷阱。記者王駿杰／攝影
新竹市建中路與建功一路口的人行道直接「無縫接軌」槽化線。記者王駿杰／攝影
新竹市建中路與建功一路口的人行道直接「無縫接軌」槽化線。記者王駿杰／攝影
新竹市建中路與建功一路口的人行道直接「無縫接軌」槽化線。記者王駿杰／攝影
新竹市建中路與建功一路口的人行道直接「無縫接軌」槽化線。記者王駿杰／攝影

人行道 建中 車道

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