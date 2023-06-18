竹北新月沙灣列險域 更新淋浴惹議

新竹縣竹北市新月沙灣海岸風光明媚加上遼闊沙灘，遊客眾多，縣府交旅處拚觀光，爭取中央前瞻補助共投入1800萬元優化遊憩設施，包含新設露天淋浴花灑，預計暑假啟用；但地方認為當地被列為新竹縣15大危險海域之一，就連消防局都呼籲遊客不要下海玩水，打造淋浴設備顯得矛盾。

縣府交旅處回應，過去竹北市公所早已設置淋浴間，縣府是基於活化海岸線觀光而更新淋浴設施，包含新設露天花灑、洗腳池，強調「打造淋浴設施並非鼓勵民眾下海，而是為提供民眾方便」，沖洗掉在沙灘玩沙而沾染的沙子，7月啟用後，竹北市公所將接手維管、定期清潔。

新竹縣消防局指出，新月沙灣是縣府公告危險水域之一，海邊也設有禁止游泳公告、救生圈，消防局每逢暑期派員不定期巡查或駐點守望，民眾若下海戲水不顧勸導，最高可處5萬元罰鍰。

針對縣府在危險海域設置淋浴設施，縣議員歐陽霆提出質疑，認為縣府是否未做好事前評估，以致做出如此矛盾的建設，希望未來縣府善盡管理職責，考慮安排救生人員，不要出事又推託。

縣府交旅處說明，新月沙灣的確被公告為限制水域，從事水域遊憩活動須提出申請，例如游泳、風浪板、立式划槳等，不過遊客主要都是在沙灘玩沙、踏浪，其實較少人會下海游泳。