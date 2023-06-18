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月薪上看5萬 桃園旅宿徵才向青壯招手

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園觀光旅宿青銀共創人才媒合的徵才活動，希望解決產業人力問題。圖／桃園市府新聞處提供
桃園觀光旅宿青銀共創人才媒合的徵才活動，希望解決產業人力問題。圖／桃園市府新聞處提供

韓劇「車貞淑醫師」近期熱播，劇中描繪家庭主婦重返職場的故事，引起不少共鳴。桃園市政府為解決觀光旅宿業缺工現象主動出擊，昨天舉辦徵才活動，月薪上看5萬元，主打招募青壯世代、二次就業者，力邀優秀人才一起拚觀光，市府統計，媒合率達96.2%，未來會持續媒合徵才。

桃園市觀光旅宿青銀共創人才媒合活動昨天在桃園藝文廣場舉行，37家業者釋出近2000個就業機會，包括服務人員、管理人員、廚師、導覽人員等專技人員需求，吸引不少民眾洽詢求職。

副市長蘇俊賓出席徵才活動開幕儀式，他表示，此次由市府觀旅局、勞動局與就業服務處合作，特別針對壯世代及觀光旅宿特定產業徵才，是率先其他縣市推出的作法。

蘇俊賓也感謝勞動部針對旅宿業缺工提出專案協助計畫，市府將持續推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」，鼓勵二度就業族群參與職訓及培力訓練，成為桃園發展的重要動力。

觀旅局長周柏吟說，疫後觀光旅宿產業復甦，預估暑假航班將恢復到以往的8成以上，但觀光工廠、休閒農場、旅館旅宿業等產業，仍面臨嚴重缺工，希望藉由徵才活動，讓有經驗但卻因故中止職涯發展的壯世代人力重回職場，一起和市府拚觀光、迎接國外旅客。

桃園 徵才活動

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